新北議員綠初選 第3、第8選區激戰

民進黨中央明天開中執會拍板直轄市議員選務時程，地方黨部將在本周提報建議名額。新北第三選區（新莊）、第八選舉區（土城、樹林、三峽、鶯歌）被視為初選激戰區，各派系緊盯局勢變化，「沒到登記那一天誰也不敢鬆懈」。

民進黨新北市黨部執行長高碩呈說，2026議員提名會評估各選區特性，提名數不會少於2022選戰，目標是增加席次拚過半，為議長選舉布局。

地方黨部本月9日前提報建議提名名額，中執會確認名額、資格要件，預計1月底領表登記，先展開協調，2月農曆年後據抽籤結果安排各選區初選民調，4月公告提名名單。

新人參戰踴躍，不少老將也有意再戰，綠營初選廝殺激烈。第一選區（淡水、八里、三芝、石門）新秀是曾任前立委何志偉辦公室主任游明諺，第二選區（林口、五股、泰山）有前議員賴秋媚之女戴翎育、第三選區有綠委吳思瑤國會辦公室主任吳奕萱、前立院長游錫堃辦公室主任陳岱吟及前代表翁昭仁表態。

第四選區（三重、蘆洲）議員陳啟能之子陳俊維、議員李余典之子李余穎偉，第五選區（板橋）有李文忠之子李昆穎、第六選區（中和）有前議員張志豪、第七選區（永和）前議員羅文崇。

第八選區有新人吳昇翰、高乃芸、朱誼臻，第九選區（新店、坪林、深坑、石碇）有陳永福之子陳韋任。

地方預估，第三、第八選區最可能進入黨內初選，第三選區應選7席，綠營擬提名4席，除現任鍾宏仁、林秉宥、翁震州，新系吳奕萱與正國會陳岱吟、翁昭仁來勢洶洶，初選呈現6搶4激戰。

初選結果牽動派系勢力消長，民進黨正國會議員陳乃瑜、山田摩衣、卓冠廷昨宣布「新新板土連線」成軍，為投入新莊區議員初選的新人陳岱吟助攻，橫跨新莊、新店、板橋、土城的跨區連線，透過跨區合作模式相互拉抬。