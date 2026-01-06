聽新聞
北市整宅公辦都更 斯文一期將加速

聯合報／ 記者林麗玉邱書昱洪子凱／台北報導
北市斯文里整宅公辦都更共三期，一期還在整合中，里長盼加速推進，破除「豬屠口」標籤。記者林麗玉／攝影
北市斯文里整宅公辦都更共三期，一期還在整合中，里長盼加速推進，破除「豬屠口」標籤。記者林麗玉／攝影

北市長蔣萬安推都更八箭，北市都更案近3年是過去8年案量的2.3倍，不過整宅公辦都更進度仍慢，斯文里一期尚在整合，地方盼加速破除早期「豬屠口」標籤；南機場整宅經歷403地震後，七個單元區，除單元三四五，其他正在整合中。

蔣萬安表示，斯文一期已75%同意，第三季會辦說明會；至於南機場都更，更新處說明，南機場單元三完成招商，也帶動單元四、五於2024年進入公辦都更程序，預計今年上半年公告招商。

北市共有23處窳陋整宅，蔣萬安第一任期倒數不到一年，斯文里、南機場、信維整宅進度受關注。蔣萬安昨到大同區與里長座談，談及斯文里一二三期更新進度，指三期都更已完工，二期去年招商簽約。不過一期進度慢，斯文里長江雪卿促加速，讓斯文里早日脫胎換骨。

南機場整宅在403地震後結構堪慮，地方盼加速更新，在地忠勤里長方荷生點出都更卡關最大原因，包括單元四到七位在南機場夜市兩側，夜市經濟正好，房東每月收租可觀，還有市府對不同意戶敢不敢拆？弱勢住戶安置如何解決都是難題。

「南機場整宅同意戶幾乎都住在其他房子，也就是房東，真的住戶都是弱勢，若要拆除市府要協助安置。」方荷生嘆，當28年里長，提過多次南機場整宅都更，沒有一個市長敢碰，蔣萬安上任後，也是要里長溝通好再來談。

至於位於蛋黃區、有「台北版九龍城寨」之稱的信維大樓，近期出現好消息，先前因產權複雜都更一度卡關，市府2020年進社區駐點協助整合，近期同意戶逾9成，市府核定由住都中心任公辦都更實施者，預計年中招商出資者。

文化大學教授徐國城說，政府都更方案與流程有加速，關鍵還是民眾意願，沒有人願退讓，就無法走下一步，土地價值、審議程序應更公開透明，住戶清楚房子屋況，能有更明確、理性談判依據。

