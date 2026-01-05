議員索資時間爭議 北市府新增欄位勾選可先溝通

北市府限縮議員索取資料時間惹議。台北市秘書長李泰興今天表示，索資系統將新增勾選欄位，若議員有特別需求而勾選，對應局處會於3天內先溝通、處理。他並為日前缺席委員會致歉。

台北市議會民政委員會去年底曾要求台北市副市長林奕華列席說明，但林奕華卻因故未列席，包括李泰興也沒有列席，民政委員會因此暫擱台北市政府相關局處115年度總預算，並要求林奕華說明才續審。

民政委員會今天下午進行「審查115年度總預算案（含附屬單位預算）、114年度第2次追加（減）預算案」。

李泰興首先報告表示，關於索資部分，為減輕公務員壓力和保障議員索資權，目前索資系統會新增勾選欄位，若議員有特別需求且索資日期需短於3天內，即可勾選，系統便會將相關資訊轉知相關機關首長，以便與議員溝通確認需提供日期，沒有強制一定要3天。

民進黨市議員顏若芳表示，有改變當然是好事，但秘書處所提方案，和以往不限制3天不是一樣嗎，整個過程都是一樣的，且前面過程更加繁瑣，若議員都勾選需在3天內取件，狀況其實都一樣。

顏若芳提到，當局處提供資料時，若主管沒有審核，而提出的內容有問題，被罵的都是承辦人員，難道這些不用處理。

李泰興答詢表示，還是希望議員體諒讓公務員能有3天作業時間，但有急需還是會處理；也會要求主管對於資料提出的完整性和正確性負起責任，不能隨便簡要處理。

民眾黨市議員林珍羽也詢問，部分機關會分派不熟悉業務的新鮮人處理索資，是否會檢討應由幾職等人員回覆索資內容，同時也要督促各局處給議員資料不要亂搪塞，或給錯資料、文不對題。

李泰興說，至少是簡任級以上人員回覆，也允諾做好督促工作。

對此方案，國民黨市議員李芳儒說，可以先試行北市府提案；民進黨市議員何孟樺表示同意，認為機關可以提高正確率，否則每次都浪費時間。

顏若芳還追問，李泰興日前為何未列席委員會。李泰興表示，因為當天開會通知只有寫林奕華，以為只有林奕華要到，這個部分會做檢討，「對委員會很不好意思，我們認知錯誤」。

委員會第一召集人、民進黨市議員許淑華總結說，這件事就先試看看，不要用政治手段處理，個別議員就個別溝通，要做大方向，不要讓府會關係變差，若因此事變破口，未來預算和質詢都會有很大衝突，「勉強同意試看看」，也請台北市長蔣萬安未來不要亂裁示。

會後，北市府幕僚補充說明，索資系統原本鎖定限制只能3天，但若有議員需於3天內取件需求即可勾選，對應的機關局處就會派人先行和議員說明、溝通，討論是否提早、先提供口頭或部分資料等方式處理，並非意味勾選後便直接取件。

北市府在2022年訂定市府各機關提供台北市議會及議員資料處理原則，但北市府去年6月決定各局處回應議員索資以3天為原則，引起多數議員不滿，認為北市府箝制議會監督權。