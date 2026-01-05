嬰幼兒食品重金屬超標卻未揭露？ 北市法務局籲：業者應主動下架

行政院消保處抽驗嬰幼兒食品，共驗出台、日、韓4款產品重金屬超標，已要求問題商品全數下架，但有民眾發現，市面上仍有許多嬰幼兒食品重金屬超標卻未被揭露，引發熱議，北市法務局也再次提醒，在衛生局公布抽驗結果前，應採取預防性下架，若導致損害消費者或第三人時，生產、進口與經銷商應負擔連帶賠償責任

法務局指出，依消費者保護法規定，業者於提供商品或服務時，應符合當時科技或專業水準可合理期待安全性，並負相關舉證責任。商品有危害消費者安全與健康之虞時，應即回收商品或停止服務。

消保官呼籲，衛生局正式公布檢驗結果前，相關銷售通路及平台主動採取預防性下架措施，避免爭議商品持續流入市場並損害消費者身體健康，販售商品不符當時科技或專業水準可合理期待安全性而生損害於消費者或第三人時，生產、進口商與經銷商依法應負擔連帶賠償責任。

消保官也提醒消費者，檢驗結果確定前，應停止食用爭議商品，並妥善保留發票及商品實體。如與業者間發生消費爭議，可撥打消費者服務專線「1950」諮詢或向所在縣市政府消保官提起申訴。