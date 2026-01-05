聽新聞
0:00 / 0:00
嬰幼兒食品重金屬超標卻未揭露？ 北市法務局籲：業者應主動下架
行政院消保處抽驗嬰幼兒食品，共驗出台、日、韓4款產品重金屬超標，已要求問題商品全數下架，但有民眾發現，市面上仍有許多嬰幼兒食品重金屬超標卻未被揭露，引發熱議，北市法務局也再次提醒，在衛生局公布抽驗結果前，應採取預防性下架，若導致損害消費者或第三人時，生產、進口與經銷商應負擔連帶賠償責任
法務局指出，依消費者保護法規定，業者於提供商品或服務時，應符合當時科技或專業水準可合理期待安全性，並負相關舉證責任。商品有危害消費者安全與健康之虞時，應即回收商品或停止服務。
消保官呼籲，衛生局正式公布檢驗結果前，相關銷售通路及平台主動採取預防性下架措施，避免爭議商品持續流入市場並損害消費者身體健康，販售商品不符當時科技或專業水準可合理期待安全性而生損害於消費者或第三人時，生產、進口商與經銷商依法應負擔連帶賠償責任。
消保官也提醒消費者，檢驗結果確定前，應停止食用爭議商品，並妥善保留發票及商品實體。如與業者間發生消費爭議，可撥打消費者服務專線「1950」諮詢或向所在縣市政府消保官提起申訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言