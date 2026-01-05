快訊

桃園中埔國小前轎車暴衝 6騎士遭撞倒地3人送醫

強烈大陸冷氣團今晚來襲 這日「冷空氣＋輻射冷卻」低溫下探7度

中韓元首「習李會」…習近平提抗日勝利史 李在明稱堅持一個中國

總預算未審恐衝擊TPASS 基北北桃1/12開會討論

中央社／ 台北5日電

今年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，各界關切TPASS補助。台北市議員曾獻瑩今天說，相關預算應可撐到3月；北市交通局說，基北北桃12日將開會討論。

台北市長蔣萬安上午出席「115年度市長與里長有約－大同區」會議，接受媒體聯訪談及TPASS通勤月票議題時說，台北市府還是很希望行政院好好與立法院溝通，而北市府一定努力確保市民權益，不讓服務中斷。

國民黨市議員曾獻瑩今天透過媒體群組表示，TPASS政策1年約需新台幣60多億元預算，由台北市、新北市、基隆市及桃園市共同分擔，且去年預算約剩7億多元，只能撐到今年1月。

曾獻瑩說，今年相關預算，北市需分擔約30億元，其中一半須由中央補助、一半由台北市政府自籌，目前台北市議會預計在1月底前審查通過自籌部分，約為14億餘元，應可再撐到3月，希望中央能儘速撥款給地方政府，避免影響民眾交通權益。

他也提供台北市交通局資料顯示，在基北北桃部分，TPASS去年預算共約63億元，平均1個月花費5億多元，目前結餘大約還有7億元，所以可確定用到今年1月底無虞。

另外，今年北市預計要負擔30.22億元，因北市運載量相對較高，所以約負擔總預算的一半，除向中央申請15.55億元，自籌為14.67億元。

曾獻瑩表示，1月底前，議會交通委員會也會審議通過預算，就會先啟動自籌的14.67億元來確保政策不中斷、保障民眾權益。

對此，台北市交通局運管科科長謝霖霆說明，TPASS的營運每年需仰賴中央與地方4縣市共約新台幣60億元的票價差額補助，其中北市約占一半、30億元左右，其中一半多一點來自中央補助款，約15億元多，來自北市本身則約13億多到14億元間。

他說，基本上除了去年營運的餘款，地方政府還有經費可以運用，到1月底沒有問題，但是沒有說只能維持到1月底，外界可能有所誤會；除希望來自中央補助款部分，中央能趕快定案，12日基北北桃4縣市將召開「公共運輸發展平台工作小組會議」討論，會確定處理方案。

北市府 TPASS 曾獻瑩

延伸閱讀

議長憂TPASS受衝擊 基市府：盡力確保通勤族權益

雙城論壇登場！蔣萬安今赴上海 與人型機器人互動

雙城論壇行程曝光 蔣萬安將與上海人近距離接觸 再掀「萬安旋風」

苗博雅稱戰時她第一批被殺 楊植斗酸「不用當兵、別打嘴砲」

相關新聞

嬰幼兒食品重金屬超標卻未揭露？ 北市法務局籲：業者應主動下架

行政院消保處抽驗嬰幼兒食品，共驗出台、日、韓4款產品重金屬超標，已要求問題商品全數下架，但有民眾發現，市面上仍有許多嬰幼...

耗時逾5年！公辦都更整合9成產權人 北市信維整宅都更預計年中招商

有「台北版九龍城寨」之稱信維大樓，多年來因產權整合問題，遲遲無法都更，市府2020年進場協助後，舉辦多場說明會，諮詢超過...

南機場整宅 里長提三問：不同意戶敢不敢拆

台北市長蔣萬安上任後積極推動都更，當中，中正萬華的南機場整宅單元三已成功招商，單元四、五在0403地震過後，意願數通過7...

獨居長者年增12% 吳欣岱曝長照缺口籲強化社區預防醫療

台北市邁入超高齡，據統計，台北市列冊需關懷的獨居長者年增率高達11.8%，為關懷社區弱勢長輩，本身是心臟血管外科醫師的台...

新北綠議員提名眾人混戰 「要不要初選無人敢保證」

民進黨新北市長確定由立委蘇巧慧出征，議員提名作業也將展開，黨中央預計7日召開中執會拍板直轄市議員選務時程。地方黨部也將在...

新北綠營年輕世代結盟 新新板土連線挺新人投入新莊

民進黨新北市議員陳乃瑜、山田摩衣、卓冠廷今共同出席「新新板土連線」記者會，宣布力挺準備投入新莊區議員選舉的新人陳岱吟，正...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。