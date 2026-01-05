總預算未審恐衝擊TPASS 基北北桃1/12開會討論

今年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，各界關切TPASS補助。台北市議員曾獻瑩今天說，相關預算應可撐到3月；北市交通局說，基北北桃12日將開會討論。

台北市長蔣萬安上午出席「115年度市長與里長有約－大同區」會議，接受媒體聯訪談及TPASS通勤月票議題時說，台北市府還是很希望行政院好好與立法院溝通，而北市府一定努力確保市民權益，不讓服務中斷。

國民黨市議員曾獻瑩今天透過媒體群組表示，TPASS政策1年約需新台幣60多億元預算，由台北市、新北市、基隆市及桃園市共同分擔，且去年預算約剩7億多元，只能撐到今年1月。

曾獻瑩說，今年相關預算，北市需分擔約30億元，其中一半須由中央補助、一半由台北市政府自籌，目前台北市議會預計在1月底前審查通過自籌部分，約為14億餘元，應可再撐到3月，希望中央能儘速撥款給地方政府，避免影響民眾交通權益。

他也提供台北市交通局資料顯示，在基北北桃部分，TPASS去年預算共約63億元，平均1個月花費5億多元，目前結餘大約還有7億元，所以可確定用到今年1月底無虞。

另外，今年北市預計要負擔30.22億元，因北市運載量相對較高，所以約負擔總預算的一半，除向中央申請15.55億元，自籌為14.67億元。

曾獻瑩表示，1月底前，議會交通委員會也會審議通過預算，就會先啟動自籌的14.67億元來確保政策不中斷、保障民眾權益。

對此，台北市交通局運管科科長謝霖霆說明，TPASS的營運每年需仰賴中央與地方4縣市共約新台幣60億元的票價差額補助，其中北市約占一半、30億元左右，其中一半多一點來自中央補助款，約15億元多，來自北市本身則約13億多到14億元間。

他說，基本上除了去年營運的餘款，地方政府還有經費可以運用，到1月底沒有問題，但是沒有說只能維持到1月底，外界可能有所誤會；除希望來自中央補助款部分，中央能趕快定案，12日基北北桃4縣市將召開「公共運輸發展平台工作小組會議」討論，會確定處理方案。