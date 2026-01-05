奉母娘旨意 汐止區王母救世宮再捐水箱消防車

汐止區的王母救世宮36週年慶很不一樣，奉母娘旨意，募資捐贈一台水箱消防車給新北市消防第六大隊，價值500萬的專業救災車輛，對於巷弄很多的汐止區來說，幫助很大，捐贈儀式上，包括了消防署長蕭煥章、新北市消防局長陳崇岳、新北市議員白珮茹、張錦豪服務處、以及汐止區長林慶豐，還有警、義消兄弟都出席參加，場面溫馨感人。

王母救世宮主黃英敏說，主要是因為之前接到母娘的旨意，所以王母救世宮募資捐贈一台水箱消防車給新北市消防第六大隊，利用36年宮慶捐贈，為地方消防救災增添利器，因為第六大隊幅員遼闊，這台救災車輛不止可以服務巷弄多的汐止，也能支援像是金山、萬里、瑞芳等救災使用。

新北市消防局長陳崇岳表示，汐止分隊轄區山區多、部分社區巷弄狹窄、人口密集，這台水箱車未來將成為汐止最前線的救災利器，等於為弟兄們插上翅膀！王母救世宮這份雪中送炭的善舉，不只是捐一台車，更是把汐止人的生命安全放在心上，我們由衷感謝、永遠感念！讓我們感受到宮廟帶頭、居民響應的溫暖，看見信仰如何轉化成實實在在的公益力量。

宮主黃英敏代表宮廟將象徵性大鑰匙交接給新北市政府消防局長陳崇岳，消防局也回贈迷你消防車模型與感謝狀，王母救世宮長期投入社會公益，近年來已經連續捐贈2部的災情勘查車及多項裝備器材，這次再捐贈這台價值500萬的水箱消防車，是2噸級水箱車，配備高壓泵浦、可以迅速在無消防栓地區獨立供水，特別適合汐止山坡地住宅、老舊社區巷弄及基隆河沿岸災害搶救。

儀式最後，由宮主為新車舉行過火淨車儀式，祈求出勤平安、救災順利。這台水箱消防車不僅大幅提升汐止分隊的救災能量，當警笛響起，水箱消防車將載著信眾的感恩與祝福，奔向每一場需要救援的現場，守護民眾的生命財產安全。