新北里長協會連續8年送暖 汐止區122名學童開心領紅包

歲末年終愛心滿滿，新北市里長服務協會連續八年發紅包關懷弱勢學童，汐止區12所國小，共有122名學童受惠，由汐止區長及里長一起將紅包送到學校，還送上汐止有名的里長茶葉蛋，寒冬送暖，希望讓孩子們都能開心過好年。

就要過年了，新北市里長服務協會募集大家的愛心，今(5)日一大早，理事長陳建興及公所一行人帶著愛心紅包以及暖乎乎的茶葉蛋，到汐止區各個學校愛心送暖，第一站先前往汐止區的崇德國小，緊接著再前往秀峰國小以及鄰近的汐止國小、青山國中小等學校，現場由里長、汐止區長將紅包，一一交到小朋友的手上，還有每人一袋茶葉蛋，要讓大家感受到滿滿的溫暖。

新北市里長服務協會理事長陳建興表示，每一年都會來寒冬送暖，今年已經第8年，在過年前都會募集大家的愛心，許多善款都是來自里內的里民，經常都是主動捐款，一起做愛心，再加上送茶葉蛋，小朋友都會很開心，希望能拋磚引玉，讓學童溫馨過個好年。

汐止區長林慶豐說，今天很開心陪同里長服務協會、長青里長陳建興一起到學校送愛心，這次很感謝他們針對汐止區12所學校122位的小朋友發送獎助學金以及茶葉蛋，希望透過這有意義的活動，鼓勵小朋友努力向學，也希望能拋磚引玉，有更多人的善心，關懷在地有需要的孩子跟家庭。

汐止國小校長王俊杰提到，很感謝里長服務協會每一年都協同汐止區公所一起給予學生寒冬送暖，發給獎助學金鼓勵學生，這樣有意義的活動，對於學生來講，是很好很難得的回憶，同時對他們來說，快過年了，有紅包可以拿，對孩子來講，也是有鼓勵的性質。

崇德國小校長李顯鎮指出，非常感謝里長協會每年都會來歲未寒冬送暖的活動，讓學生可以感受到人情的溫暖，在他們的生活當中，也因為這樣的善舉，讓他們在以後長大，也能把這份愛傳下去。

特別的是理事長同時也是長青里里長，里長茶葉蛋小有名氣，和往年一樣，都加贈暖呼呼的茶葉蛋給小朋友，學校也頒發感謝狀表示感謝，今年里長服務協會，在汐止12所國小，共發放122個紅包、以及上千顆的里長茶葉蛋，都是里長陳建興前一天滷好，當天早上三點半再起來再加熱，小小心意，希望讓學生開心過年也感受到滿滿的溫暖。