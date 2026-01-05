汐止區新江北路接大同路易塞 議員爭取增左轉道

快訊

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新江北路規劃增設左轉車道，解決路口交通瓶頸。 圖／觀天下有線電視提供
汐止江北橋接大同路口，車流量很大，尤其許多左轉車在路口一停等，造成後面直行車過不去，上、下班時間嚴重回堵，成了交通瓶頸，所以今(5)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，希望能夠增加左轉專用道，紓解車流。

智慧里長黃智明說，新江北路每到上、下班一定塞車，因為路口有南興路、連興路、大同路二段169巷科學園區，整個交通非常複雜，尤其未來捷運SB14就在旁邊，現在週邊的交通動線和配套沒有做好，捷運做好了，雖然很方便，但是交通帶也成了黑暗帶，所以交通動線一定要想辦法解決。

新北市議員張錦豪提到，汐止新江北路來到大同路口，許多車子要過紅綠燈，都要停等2-3輪，主要是因為左轉跟直走的車輛卡在路口，平日車子就很多，尤其是上下班時間，因為很多直行車過不去對面的南興路，導致整個卡住、還有左轉車也過不去，因為目前設計是左轉跟直行是同一個線道，所以今天請相關單位來會勘，因為看起來道路寬度還足夠，是不是能夠再增加一個左轉的車道

張錦豪表示，在另一側花台內縮50-100公分，讓新江北路往大同路的車道，多一個左轉的車道出來，解決路口交通瓶頸，導致車流回堵，因為康誥坑溪上方還是有防汛的必要性，盡量不影響水利設施為前提，將花台內移，會勘後請顧問公司做規劃，三個星期完成，預計今年上半年增加左轉專用道。

相關新聞

嬰幼兒食品重金屬超標卻未揭露？ 北市法務局籲：業者應主動下架

行政院消保處抽驗嬰幼兒食品，共驗出台、日、韓4款產品重金屬超標，已要求問題商品全數下架，但有民眾發現，市面上仍有許多嬰幼...

耗時逾5年！公辦都更整合9成產權人 北市信維整宅都更預計年中招商

有「台北版九龍城寨」之稱信維大樓，多年來因產權整合問題，遲遲無法都更，市府2020年進場協助後，舉辦多場說明會，諮詢超過...

南機場整宅 里長提三問：不同意戶敢不敢拆

台北市長蔣萬安上任後積極推動都更，當中，中正萬華的南機場整宅單元三已成功招商，單元四、五在0403地震過後，意願數通過7...

獨居長者年增12% 吳欣岱曝長照缺口籲強化社區預防醫療

台北市邁入超高齡，據統計，台北市列冊需關懷的獨居長者年增率高達11.8%，為關懷社區弱勢長輩，本身是心臟血管外科醫師的台...

新北綠議員提名眾人混戰 「要不要初選無人敢保證」

民進黨新北市長確定由立委蘇巧慧出征，議員提名作業也將展開，黨中央預計7日召開中執會拍板直轄市議員選務時程。地方黨部也將在...

新北綠營年輕世代結盟 新新板土連線挺新人投入新莊

民進黨新北市議員陳乃瑜、山田摩衣、卓冠廷今共同出席「新新板土連線」記者會，宣布力挺準備投入新莊區議員選舉的新人陳岱吟，正...

