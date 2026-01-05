汐止區新江北路接大同路易塞 議員爭取增左轉道

在汐止江北橋接大同路口，車流量很大，尤其許多左轉車在路口一停等，造成後面直行車過不去，上、下班時間嚴重回堵，成了交通瓶頸，所以今(5)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，希望能夠增加左轉專用道，紓解車流。

智慧里長黃智明說，新江北路每到上、下班一定塞車，因為路口有南興路、連興路、大同路二段169巷科學園區，整個交通非常複雜，尤其未來捷運SB14就在旁邊，現在週邊的交通動線和配套沒有做好，捷運做好了，雖然很方便，但是交通帶也成了黑暗帶，所以交通動線一定要想辦法解決。

新北市議員張錦豪提到，汐止新江北路來到大同路口，許多車子要過紅綠燈，都要停等2-3輪，主要是因為左轉跟直走的車輛卡在路口，平日車子就很多，尤其是上下班時間，因為很多直行車過不去對面的南興路，導致整個卡住、還有左轉車也過不去，因為目前設計是左轉跟直行是同一個線道，所以今天請相關單位來會勘，因為看起來道路寬度還足夠，是不是能夠再增加一個左轉的車道。

張錦豪表示，在另一側花台內縮50-100公分，讓新江北路往大同路的車道，多一個左轉的車道出來，解決路口交通瓶頸，導致車流回堵，因為康誥坑溪上方還是有防汛的必要性，盡量不影響水利設施為前提，將花台內移，會勘後請顧問公司做規劃，三個星期完成，預計今年上半年增加左轉專用道。