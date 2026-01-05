道路變寬好會車 貢寮區石壁坑街改善工程順利完工
為提升地方道路安全與排水品質，龍崗里石壁坑街往吉林里五叉路段的道路側溝改善工程已於日前順利完工。今(5)日貢寮區長柯建輝前往現場與龍崗里長黃朝銘一同關心工程完工情形，實地了解改善成果。
針對當地長期存在的道路狹窄、排水不良問題進行改善。工程內容包括施作約820公尺道路側溝、208公尺堆疊植生袋護坡，並設置路側擋土牆及鋼板護欄各1處，有效強化道路邊坡穩定與行車安全。
龍崗里長黃朝銘表示，感謝市府對地方建設的重視，也感謝市議員林裔綺及區公所的大力協助，讓工程順利完成。改善後的道路明顯拓寬許多，車輛通行更順暢，已可安全會車，不僅提升行車安全，也讓居民出入更加便利。
貢寮區長柯建輝表示，這次道路改善工程總經費約七百多萬元，在市府養工處及市議員林裔綺的經費支持下順利完成，其餘經費則由區公所配合支應。工程完工後，道路品質明顯提升，不僅獲得地方居民肯定，也受到往來遊客的一致好評。
