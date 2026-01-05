快訊

桃園中埔國小前轎車暴衝 6騎士遭撞倒地3人送醫

強烈大陸冷氣團今晚來襲 這日「冷空氣＋輻射冷卻」低溫下探7度

中韓元首「習李會」…習近平提抗日勝利史 李在明稱堅持一個中國

道路變寬好會車 貢寮區石壁坑街改善工程順利完工

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮石壁坑街道路改善後不僅提升行車安全，也讓居民出入更加便利。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮石壁坑街道路改善後不僅提升行車安全，也讓居民出入更加便利。 圖／觀天下有線電視提供

為提升地方道路安全與排水品質，龍崗里石壁坑街往吉林里五叉路段的道路側溝改善工程已於日前順利完工。今(5)日貢寮區長柯建輝前往現場與龍崗里長黃朝銘一同關心工程完工情形，實地了解改善成果。

針對當地長期存在的道路狹窄、排水不良問題進行改善。工程內容包括施作約820公尺道路側溝、208公尺堆疊植生袋護坡，並設置路側擋土牆及鋼板護欄各1處，有效強化道路邊坡穩定與行車安全。

龍崗里長黃朝銘表示，感謝市府對地方建設的重視，也感謝市議員林裔綺及區公所的大力協助，讓工程順利完成。改善後的道路明顯拓寬許多，車輛通行更順暢，已可安全會車，不僅提升行車安全，也讓居民出入更加便利。

貢寮區長柯建輝表示，這次道路改善工程總經費約七百多萬元，在市府養工處及市議員林裔綺的經費支持下順利完成，其餘經費則由區公所配合支應。工程完工後，道路品質明顯提升，不僅獲得地方居民肯定，也受到往來遊客的一致好評。

貢寮 議員 員林

延伸閱讀

桃園小巨蛋遭批老舊髒 市府：已投入3.4億元改善

苗縣府爭取五項文化資產計畫 獲文化部核定補助逾5千萬元

自然邊坡走入歷史 嘉義市北排水上游護岸升級

竹南土壤液化中高潛勢擴大 苗縣府：都市防災、工程審查安全參考

相關新聞

嬰幼兒食品重金屬超標卻未揭露？ 北市法務局籲：業者應主動下架

行政院消保處抽驗嬰幼兒食品，共驗出台、日、韓4款產品重金屬超標，已要求問題商品全數下架，但有民眾發現，市面上仍有許多嬰幼...

耗時逾5年！公辦都更整合9成產權人 北市信維整宅都更預計年中招商

有「台北版九龍城寨」之稱信維大樓，多年來因產權整合問題，遲遲無法都更，市府2020年進場協助後，舉辦多場說明會，諮詢超過...

南機場整宅 里長提三問：不同意戶敢不敢拆

台北市長蔣萬安上任後積極推動都更，當中，中正萬華的南機場整宅單元三已成功招商，單元四、五在0403地震過後，意願數通過7...

獨居長者年增12% 吳欣岱曝長照缺口籲強化社區預防醫療

台北市邁入超高齡，據統計，台北市列冊需關懷的獨居長者年增率高達11.8%，為關懷社區弱勢長輩，本身是心臟血管外科醫師的台...

新北綠議員提名眾人混戰 「要不要初選無人敢保證」

民進黨新北市長確定由立委蘇巧慧出征，議員提名作業也將展開，黨中央預計7日召開中執會拍板直轄市議員選務時程。地方黨部也將在...

新北綠營年輕世代結盟 新新板土連線挺新人投入新莊

民進黨新北市議員陳乃瑜、山田摩衣、卓冠廷今共同出席「新新板土連線」記者會，宣布力挺準備投入新莊區議員選舉的新人陳岱吟，正...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。