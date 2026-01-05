東北角冬季風浪大釣魚熱點暗藏風險 籲民眾注意海域安全

快訊

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
冬季前往東北角海域活動前，務必留意氣象預報與即時海況。 圖／觀天下有線電視提供
東北角地區每逢冬季東北季風盛行，沿海風浪明顯增強，海象變化快速，雖然海況較為不穩定，卻也因魚況佳，成為許多釣客喜愛的釣魚熱點。然而，風浪瞬間增大的風險，也讓海域安全問題更需提高警覺。日前貢寮區龍洞一支磯釣場發生釣客落海失蹤事件，相關單位接獲通報後，立即集結海巡、消防人員及空勤總隊展開海、空搜救行動，動員多人力與設備全力搜尋，顯示海域意外一旦發生，後果往往相當嚴重，也對救援人員形成極大挑戰。

相關單位提醒，冬季前往東北角海域活動前，務必留意氣象預報與即時海況，切勿在風浪過大或天候不佳時貿然下水或靠近危險礁岩。即使是經驗豐富的釣客，也可能因突如其來的大浪而發生意外。

貢寮區公所特別呼籲民眾，無論是釣魚、戲水或在海邊活動，務必全程穿著救生衣，並結伴同行、避免單獨行動，才能在突發狀況下爭取更多保命時間，降低意外發生的風險。

海邊活動風險高，安全不能心存僥倖。相關單位也將持續加強海域安全宣導，提醒民眾共同守護自身與家人的生命安全。

貢寮 風險 東北季風

