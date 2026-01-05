陽明教養院獲贈愛心車 便利身心障礙者就醫就學需求
照片取自臺北市政府
有感於陽明山的交通不便，淡江大學企管系所校友會林麗玉理事長於4日捐贈1輛客貨兩用車給陽明教養院，讓該院智能障礙者就醫就學更便利。
臺北市政府社會局長姚淑文表示，感謝林麗玉理事長的善舉，陽明教養院地處偏遠，智能障礙者外出不易，車輛捐贈正好可以滿足院生的需求，也期望這善行義舉吸引更多民間的力量，共同打造一個友善包容的臺北市。
林麗玉理事長表示，此次捐贈典禮結合淡江大學企管系所校友會的活動一併辦理，就是為了拋磚引玉，將善行推廣出去，讓更多人都能看到身心障礙福利機構智能障礙者的需要。
陽明教養院院長葉俊郎表示，陽明院生平均年齡已達45歲，重度以上佔85％，在身心障礙及逐漸高齡化的情況下，院生外出就醫的次數逐年增加，捐贈車輛正好解決燃眉之急，確保機構內身心障礙者能及時接受適切的醫療服務。
