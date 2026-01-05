快訊

耗時逾5年！公辦都更整合9成產權人 北市信維整宅都更預計年中招商

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
有「台北版九龍城寨」之稱信維大樓，多年來因產權整合問題，遲遲無法都更，市府2020年進場協助後，成功整合逾9成產權人意願，預計年中招商。本報資料照
有「台北版九龍城寨」之稱信維大樓，多年來因產權整合問題，遲遲無法都更，市府2020年進場協助後，舉辦多場說明會，諮詢超過2000人次，成功整合逾9成產權人意願，更新處也核定由住都中心擔任公辦都更實施者，預計年中招商尋求出資者。

信維大樓完工於1971年，原為安置公共工程拆遷住戶的整建住宅，規畫490戶小坪數店住混合空間，但隨時代變遷居住空間老化，安全與衛生風險逐漸浮現，但因為戶數多、產權複雜，產權人超過500戶意見整盒不易，雖坐擁信義路、大安路交會的精華地段，鄰近台北101與大安森林公園，都更之路多年來遲遲未能突破。

為加速翻轉契機，市府自2020年起進場協助，並於2023年啟動走動式駐點服務與設立駐地工作站，結合電訪、逐戶親訪、辦理說明會、提供專業財務試算及建築需求調查，舉辦逾50場大小型說明會，諮詢超過2000人次，成功突破公辦都更調查意願門檻，整合逾9成住戶，已於去年底同意由住都中心擔任實施者，寫下信維整宅都更重要里程碑。

更新處表示，後續將由住都中心展開招商前置作業，依住戶需求研擬招商文件、辦理地區說明會，並預計於今年中公開徵求出資者，公私協力推動事權計畫、重建規畫與社區更新，打造安全、宜居、充滿活力的新生活場域。

信維整宅將成為繼水源、斯文里、南機場整宅後，又一處以公辦都更推動重建的指標案例，未來不僅可改善居住品質與公共設施，也將以「漸進式都更」模式帶動周邊環境升級，展現市府推動「都更八箭」、與民眾攜手迎向城市都更新紀元的堅定決心。

