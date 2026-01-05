南機場整宅 里長提三問：不同意戶敢不敢拆

台北市長蔣萬安上任後積極推動都更，當中，中正萬華的南機場整宅單元三已成功招商，單元四、五在0403地震過後，意願數通過75％門檻。不過，當地忠勤里長方荷生卻點出了問題，質疑市府針對不同意戶敢不敢拆、夜市搬遷，以及弱勢住戶的安置。

方荷生表示，現在整宅的同意數部分到90％或95％，但是對於剩下不同意的民眾，市府敢拆嗎？「三樓同意、四樓不同意，難道是要擱置在半空中嗎？」而且如果尋求法院途徑，司法判決的時間又可能好幾年，屆時也難說下個地震來襲，會不會造成災情。

「整宅最大的困境是夜市。」方荷生說，單元四到七位在南機場夜市兩側，現在夜市經濟正好，就算是最難預測的地震，但作為房東一個月可以收到10萬元，「你會願意參與都更嗎？」

另外，同樣位在南機場周邊的單元八到十一，方荷生憂心火災，「房子是在民國52年蓋，那時候沒有消防相關設施，只靠里長的滅火器。」

方荷生也說，最大的質疑就是說是「公辦都更」不就應該要由政府來實施、施作，現在卻是委外建商，「如果是政府蓋的，可能會有回饋空間等利於當地居民的政策，如今建設公司進駐、投資幾千萬元，那後續是不是要賺錢？」