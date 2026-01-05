新北綠議員提名眾人混戰 「要不要初選無人敢保證」

民進黨新北市長確定由立委蘇巧慧出征，議員提名作業也將展開，黨中央預計7日召開中執會拍板直轄市議員選務時程。地方黨部也將在本周提報建議提名名額。新北市黨部執行長高碩呈表示，這次提名會據各選區特性評估，提名人數不會少於上一次。地方人士透露，雖第三選區（新莊）、第八選舉區（土城、樹林、三峽、鶯歌）最可能進入初選，不過「沒到登記那一天誰也不敢確定」。

據黨中央初步時程規畫，預計在7日議決直轄市議員初選選務時程，地方黨部要在9日前提報建議提名名額，中執會確認名額、資格要件後，預計1月底領表登記，先展開協調，2月農曆年後據抽籤結果展開各選區初選民調，並在4月公告提名名單。

新北市民進黨這次已傳出不少新人有意挑戰與老將捲土重來消息，第一選區（淡水、八里、三芝、石門）有新人曾任前立委何志偉辦公室主任游明諺，第二選區（林口、五股、泰山）有前議員賴秋媚之女戴翎育、第三選區有綠委吳思瑤國會辦公室主任吳奕萱、前立院長游錫堃辦公室主任陳岱吟。

第四選區（三重、蘆洲）有議員陳啟能之子陳俊維、議員李余典之子李余穎偉，第五選區（板橋）有李文忠之子李昆穎、第六選區（中和）有前議員張志豪、第七選區（永和）前議員羅文崇。

第八選區有新人吳昇翰、高乃芸、朱誼臻，第九選區（新店、坪林、深坑、石碇）則有陳永福之子陳韋任。

據目前表態人士地方預估，第三與第八選區最可能進入黨內初選，第三選區應選7席，民進黨應會提名4席，除現任鍾宏仁、林秉宥、翁震州，新系吳奕萱與正國會陳岱吟加入，5人勢必要決一死戰。

第八選區從應選10席降為應選9席，民進黨應會提名5席，除現任廖宜琨、卓冠廷、彭一書、林銘仁，加入新人正國會吳昇翰、新系朱誼臻還有無派系高乃芸後，競爭激烈。

高碩呈說，各區提名人數會根據上次得票率，與選區實際情形等因素考量，提名人數不會少於上一次，希望能在議會增加席次，力拚過半，為未來議長選舉布局。

但有綠營地方人士說，過去往往到了登記那天會出現不少目前沒有浮現檯面的人選，「不到登記那一天，誰也不敢確定那一區要不要初選」，每位現任議員都不會鬆懈。