獨居長者年增12% 吳欣岱曝長照缺口籲強化社區預防醫療

台北市邁入超高齡，據統計，台北市列冊需關懷的獨居長者年增率高達11.8%，為關懷社區弱勢長輩，本身是心臟血管外科醫師的台灣基進北市黨部主委、北市內湖南港議員參選人吳欣岱，今天與社福團體探視台北市內湖、南港鄰里，訪視清寒與獨居老人，並送上保暖物資與健康諮詢。

吳欣岱表示，台北市身為首都，老化程度卻高居六都之冠。根據統計，截至2024年底統計，台北市65歲以上人口占比已達23.6%，台北市列冊需關懷的獨居長者已超過9796人。相較於2023年一年內就增加了1036 人，年增率高達11.8%。

吳進一步對內湖與南港的長照資源現況，提出警示，她說，雖然內湖區是全北市最年輕的區域，但長者絕對人數仍高達4.5萬人，目前住宿型長照床位缺口仍高達622床；南港區的長者亦超過2.1萬人，床位缺口亦達362床。儘管北市府預計在內湖石壁潭社宅增設120床位，但需等到2030年才能完工，面對每年兩位數成長的獨居長者人數，現有基礎建設顯然「追不上老化速度」。

吳欣岱也觀察到，每逢寒流醫院急診便會出現壅塞。她強調，在長照床位缺口高達6502席的情況下，政府更應強化「軟體」資源的投入。

「我們不能等到長輩倒下才尋求醫療協助。」吳欣岱表示，推動如「家庭責任醫師」制度，主動訪視處於「亞健康」狀態的獨居老人，落實疫苗接種與血壓監測，才是解決寒冬急診壅塞、落實長輩在地安老的根本之道。透過主動關懷，不僅能讓長輩在社區內獲得足夠支持，更能實質減輕前線醫護人員的負擔。

吳表示，此次訪視結合了民間協會的專業力量，與中華民國老人福利關懷協會副秘書長陳怡如、亞太急難關懷救助協會理事長梁淯傑，深入巷弄了解弱勢長者的真實需求。吳欣岱呼籲各界善心人士加入捐助的行列，一同募集年菜，讓長輩安心過好年。