快訊

台股站上三萬收30,105點續創歷史新高 權王台積電登1,670元、大漲85元

從狂賣891戶到只賣41戶 全台十大預售慘區曝光

對話透露有毒關係！精神科醫：立刻遠離「常用2個地雷關鍵詞」的人

聽新聞
0:00 / 0:00

新北綠營年輕世代結盟 新新板土連線挺新人投入新莊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市議員參選人陳岱吟（左）今宣布加入「新新板土」連線。記者張策／攝影
新北市議員參選人陳岱吟（左）今宣布加入「新新板土」連線。記者張策／攝影

民進黨新北市議員陳乃瑜山田摩衣、卓冠廷今共同出席「新新板土連線」記者會，宣布力挺準備投入新莊區議員選舉的新人陳岱吟，正式組成橫跨新莊、新店、板橋、土城的跨區連線，展現年輕世代政治布局與跨區合作的選戰模式。

陳岱吟具備完整黨務與選戰歷練，曾任前總統蔡英文新北市競選總部副執行長，也歷任民進黨新北市黨部副執行長及多位民代辦公室主任。她表示，自2014年加入游錫堃團隊踏入政治工作，在新北、尤其新莊地區累積約12年的幕僚經驗，雖是政治新人，但自認是「最有經驗的新人」，並確立一步一腳印、在地經營的路線。

陳岱吟指出，近期走遍新莊各地，聽到不少鄉親表示，很高興有在地人願意投入、為新莊服務，這也是她參選的初衷。她強調，自己不是因選舉才回到新莊，而是本來就是在地人，多年幕僚歷練讓她深刻體會必須從基層做起，先傾聽需求、理解民意，在準備成熟後才決定投入議員選舉。

卓冠廷表示，三人就任至今已滿1108天，「新新板土連線」核心目標是透過聯合競選、聯合作戰，展現團隊問政成果。過去在議會中，三人聯合監督市政、爭取建設與社會福利，累積不少成果；隨著民進黨新北市長參選人確定，未來將以「母雞帶小雞」模式，結合更多年輕夥伴投入選戰，新莊選區仍有擴大席次空間，陳岱吟的加入可讓戰力更完整。

陳乃瑜指出，當初成立「新板土連線」時，三人皆無政治資歷、自身也非政二代或富二代，能在議會站穩腳步，證明即使沒有家族或地方勢力背景，仍能突破舊結構、爭取建設並監督市政。她也表示，陳岱吟長期從基層做起，未來若進入議會，將能為基層市民、婦幼與親子議題持續發聲。

山田摩衣則表示，感謝2022年「新板土連線」獲得7萬5120票支持，三人不敢忘記選民託付，持續在地深耕。她指出，自己任內除爭取近5000萬元地方建設，也致力行銷新北與板橋、強化國際連結，未來期盼與陳岱吟深化合作，讓新莊被更多人看見。她也表示，很高興能在新莊一起出發，持續擴展「新新板土連線」的影響力。

卓冠廷補充，民進黨今年提早布局選戰，新北市長與議員選舉期程同步前移，對新人壓力不小，但也是公平競爭環境；面對可能提前至2、3月的初選時程，唯有團隊作戰、勤走基層，才能在更短時間內爭取選民認同。

新北市議員參選人陳岱吟（前排右四）今宣布加入「新新板土」連線。記者張策／攝影
新北市議員參選人陳岱吟（前排右四）今宣布加入「新新板土」連線。記者張策／攝影
新北市議員參選人陳岱吟（前排右四）今宣布加入「新新板土」連線。記者張策／攝影
新北市議員參選人陳岱吟（前排右四）今宣布加入「新新板土」連線。記者張策／攝影

議員 民進黨 新人 山田摩衣 陳乃瑜

延伸閱讀

發生車禍就交通癱瘓…新北大漢橋3月拆分隔島 浮洲橋調整動線

三鶯線噪音影響教學 新北捷運局允研磨輪軌降噪

涉偽造陳乃瑜罷免案提議書 羅明才服務處主任遭訴

立委羅明才辦公室主任、民進黨前主委「以罷制罷」 抄名冊冒名起訴

相關新聞

新北綠議員提名眾人混戰 「要不要初選無人敢保證」

民進黨新北市長確定由立委蘇巧慧出征，議員提名作業也將展開，黨中央預計7日召開中執會拍板直轄市議員選務時程。地方黨部也將在...

南機場整宅 里長提三問：不同意戶敢不敢拆

台北市長蔣萬安上任後積極推動都更，當中，中正萬華的南機場整宅單元三已成功招商，單元四、五在0403地震過後，意願數通過7...

獨居長者年增12% 吳欣岱曝長照缺口籲強化社區預防醫療

台北市邁入超高齡，據統計，台北市列冊需關懷的獨居長者年增率高達11.8%，為關懷社區弱勢長輩，本身是心臟血管外科醫師的台...

新北綠營年輕世代結盟 新新板土連線挺新人投入新莊

民進黨新北市議員陳乃瑜、山田摩衣、卓冠廷今共同出席「新新板土連線」記者會，宣布力挺準備投入新莊區議員選舉的新人陳岱吟，正...

斯文整宅都更剩1區…里長盼豬屠口去標籤 蔣萬安曝進度

北市長蔣萬安上任後推動都更八箭，加速老舊社區都更，今到大同區與里長座談，里長盼加速斯文里一期整宅公辦都更，破除「豬屠口」...

阿彌陀佛聖誕 侯友宜、蘇巧慧參拜互動佳 劉和然隔空同台

今天為農曆11月17日阿彌陀佛聖誕，新北市長侯友宜今前往樹林區光明寺及慈恩宮參拜祈福，恭祝阿彌陀佛聖誕千秋，並祈願阿彌陀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。