新北綠營年輕世代結盟 新新板土連線挺新人投入新莊

民進黨新北市議員陳乃瑜、山田摩衣、卓冠廷今共同出席「新新板土連線」記者會，宣布力挺準備投入新莊區議員選舉的新人陳岱吟，正式組成橫跨新莊、新店、板橋、土城的跨區連線，展現年輕世代政治布局與跨區合作的選戰模式。

陳岱吟具備完整黨務與選戰歷練，曾任前總統蔡英文新北市競選總部副執行長，也歷任民進黨新北市黨部副執行長及多位民代辦公室主任。她表示，自2014年加入游錫堃團隊踏入政治工作，在新北、尤其新莊地區累積約12年的幕僚經驗，雖是政治新人，但自認是「最有經驗的新人」，並確立一步一腳印、在地經營的路線。

陳岱吟指出，近期走遍新莊各地，聽到不少鄉親表示，很高興有在地人願意投入、為新莊服務，這也是她參選的初衷。她強調，自己不是因選舉才回到新莊，而是本來就是在地人，多年幕僚歷練讓她深刻體會必須從基層做起，先傾聽需求、理解民意，在準備成熟後才決定投入議員選舉。

卓冠廷表示，三人就任至今已滿1108天，「新新板土連線」核心目標是透過聯合競選、聯合作戰，展現團隊問政成果。過去在議會中，三人聯合監督市政、爭取建設與社會福利，累積不少成果；隨著民進黨新北市長參選人確定，未來將以「母雞帶小雞」模式，結合更多年輕夥伴投入選戰，新莊選區仍有擴大席次空間，陳岱吟的加入可讓戰力更完整。

陳乃瑜指出，當初成立「新板土連線」時，三人皆無政治資歷、自身也非政二代或富二代，能在議會站穩腳步，證明即使沒有家族或地方勢力背景，仍能突破舊結構、爭取建設並監督市政。她也表示，陳岱吟長期從基層做起，未來若進入議會，將能為基層市民、婦幼與親子議題持續發聲。

山田摩衣則表示，感謝2022年「新板土連線」獲得7萬5120票支持，三人不敢忘記選民託付，持續在地深耕。她指出，自己任內除爭取近5000萬元地方建設，也致力行銷新北與板橋、強化國際連結，未來期盼與陳岱吟深化合作，讓新莊被更多人看見。她也表示，很高興能在新莊一起出發，持續擴展「新新板土連線」的影響力。