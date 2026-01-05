斯文整宅都更剩1區…里長盼豬屠口去標籤 蔣萬安曝進度

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安說，從斯文三到斯文二，謝謝里長四處奔走，終於在艱困大環境下，順利招商簽約，斯文一進入75%門檻，第三季召開說明會，只要能加速的，就會儘快推動。記者曾原信／攝影
北市蔣萬安上任後推動都更八箭，加速老舊社區都更，今到大同區與里長座談，里長盼加速斯文里一期整宅公辦都更，破除「豬屠口」標籤。蔣表示，斯文里三期都更完成，二期公辦都更去年簽約，目前一期已整合同意達7成5，今年第三季將到地方辦說明會，加速都更。

蔣萬安今天到大同區與里長座談，斯文里長江雪卿提案，盼市長蔣萬安加速斯文里一期的公辦都更期程。

江雪卿說，感謝市長蔣萬安去年10月讓斯文里整宅二期順利完成公辦都更招商簽約，但斯文整宅有一二三期，過去這個地方叫「豬屠口」，已經是一個標籤，正因地區複雜急需要更新，希望市長督促加速公辦都更招商，讓斯文里能盡快脫胎換骨，破除豬屠口標籤，有煥然一新新地名。

北市住都中心表示，感謝江里長過去長期協助斯文里都市更新，目前斯文里一期第一階段已經達到75％同意比例，預計今年第三季開始就會到地方辦說明會，加入公辦都市更新規畫。

蔣萬安說，從斯文三到斯文二，謝謝里長四處奔走，終於在艱困大環境下，順利招商簽約，斯文一進入75%門檻，第三季召開說明會，只要能加速的，就會儘快推動。

北市大同區斯文里整宅地區基地現況。北住都提供
