阿彌陀佛聖誕 侯友宜、蘇巧慧參拜互動佳 劉和然隔空同台

今天為農曆11月17日阿彌陀佛聖誕，新北市長侯友宜今前往樹林區光明寺及慈恩宮參拜祈福，恭祝阿彌陀佛聖誕千秋，並祈願阿彌陀佛保佑市政順利、市民平安喜樂。

今天參拜，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧也到場參與，蘇、侯互動不錯；其中一個小插曲光明寺監院慧襄法師畢業於師大，在致詞時也提到新北市副市長劉和然是他的學弟，劉雖沒有出席這場活動，算是另類與蘇巧慧同台。

侯友宜表示，樹林光明寺為三峽西蓮淨苑分支道場，積極推展淨苑「社區淨土」志業及市府節能減碳政策，透過教育、服務和修行活動，將佛法融入在地，提升居民心靈安定。另積極推動播經機APP、線上集體皈依、雲端牌位消災祈福等，不只接引更多人向佛、向上，也在環保永續上奉獻力量。

侯友宜隨後來到樹林慈恩宮，該宮1樓供奉地藏菩薩，3樓供奉阿彌陀佛，皆是佛教重要象徵。樹林慈恩宮平日熱心公益，如普渡物資捐贈大安庇護農場、慈善機構、獨居老人、弱勢家庭等弱勢團體；並捐贈頂級救護車予市府，為善不落人後，為鄰里、為新北市貢獻一己之力。

民政局長林耀長表示，阿彌陀佛以無邊悲願，建立西方極樂世界，其名號「阿彌陀」有「無量光」、「無量壽」等意，代表無量無邊智慧、慈悲與壽命。佛教信眾不論是見面或告別，常以一聲「阿彌陀佛」開始與結束，不僅是問候生活是否如意，也是祝福健康長壽、充滿光明希望。