敬老卡怨用不完里長促藥局買東西 蔣萬安曝1點會有點怪

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天赴大同區里長座談。記者曾原信／攝影
蔣萬安今天赴大同區里長座談。記者曾原信／攝影

北市敬老卡點數，今年7月由480點加碼至600點，蔣萬安今天到大同區里長座談，有里長抱怨，因里內是老舊社區，長輩常抱怨點數用不完，儘管今年點數提高到600點，「好棒棒，不過還是『看得到、用不得』」。建議應將點數可用於藥局、迪化等12區商圈消費，也可促進經濟繁榮。

蔣萬安表示，北市敬老卡點數，下一步擴大使用範圍是開放使用YouBike2.0Ｅ，至於藥局等消費，可能會與一開始的敬老點數目的抵觸，希望促進長輩走出來，但如開放藥局買藥，這就會有點「奇怪」。

蔣萬安今天赴大同區里長座談，大有里長許美智提案擴大敬老卡點數使用範圍，因大同區是老舊社區，里內很多長輩向她抱怨，每個月敬老卡點數剩很多都用不完，實在很可惜，儘管今年點數將提高到600點，好棒棒，不過還是「看得到、用不得」。

許說，蔣萬安講建設政績，的確大同區年貨大街推無菸環境後，帶來200萬人次消費、20億元商機，不過非年貨大街期間，迪化街人潮都是來壓馬路、沒消費，希望敬老卡點數可用來刺激迪化街消費，北市12區商圈也都可使用，不只年貨大街受益，扣點50元就好，帶動長輩扣50元去買500元東西；另外蔣推周周喝鮮奶，老人家更缺鈣，也應讓點數可扣點買鮮奶、還可用於藥局讓點數活化。

對於里長提案，蔣說，的確很多地方的長輩都有建議，希望敬老點數可以擴大使用，包括買東西等，不過台北市的敬老卡點數，有一個很重要的政策目的，是希望長輩走出來，未來正研擬YouBike2.0E可以使用。至於是否開放可買東西消費？可能會與一開始的敬老點數目的抵觸，如開放藥局買藥，這就會有點「奇怪」，不過會請社會局擴大盤點，或參考其他縣市作法，在促進長輩健康下，盤點擴大使用範圍。

社會局長姚淑文表示，目前台北市敬老卡點數平均每月平均使用點數，已是新北一倍、桃園兩倍，高雄四點三倍，目前聯合醫院院區門診可使用點數，二月起會強化計程車點數從65點到85點，七月480點增加到600點，也增加可使用泡溫泉，未來也會努力微笑單車2.0E前30分鐘扣點免費，正與交通局合作中，北市敬老卡也最優先讓長輩可搭國道客運到宜蘭，一定會努力擴充使用範圍。

