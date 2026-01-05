快訊

隨機攻擊案勇士余家昶紀念牌設置地點曝光 蔣萬安說明進度

簡立峰專欄／Google TPU對決輝達GPU 真正對手是它

美軍轟炸委國最大軍事基地 衛星影像曝馬杜洛藏身處「化為焦土」

隨機攻擊案紀念勇士余家昶…紀念牌地點曝光 蔣萬安說明進度

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北捷M8出口去年底發生隨機攻擊案，為阻止凶嫌犯案而犧牲的勇士余家昶紀念牌將落腳此處。本報資料照
北捷M8出口去年底發生隨機攻擊案，為阻止凶嫌犯案而犧牲的勇士余家昶紀念牌將落腳此處。本報資料照

北捷、中山商圈1219發生無差別隨機攻擊事件，造成4死11傷。英勇阻擋兇嫌的余家昶先生，上周六告別式，北捷近期也正規畫在北捷車站設置紀念牌，台北市長蔣萬安今天表示，余先生的紀念牌北捷已經設計好，都持續與家屬保持聯絡，一定尊重家屬的決定，目前規畫地點會設在北捷台北車站M8出口。

1219隨機攻擊事件，余家昶在第一事發現場台北捷運台北車站M8出口處，為了制止兇嫌張文扔汽油彈，不慎遭持刀砍殺一刀斃命，送醫不治。余家屬上周六下午在台北市懷愛館舉辦告別式，市長蔣萬安也頒發褒揚狀。

蔣萬安今天上午出席大同區里長座談，對於余家昶的紀念牌設置進度，蔣萬安說，余先生的紀念牌台北捷運公司都已經設計好，也已經完成製作，相關文字內容及設置期程都持續與家屬保持聯絡，也一定尊重家屬的決定。

蔣說，因為余先生的告別式剛完成，會跟家屬了解，後續設置的時間與設置內容，地點會規畫在台北捷運台北車站M8出口，目前是這樣規畫，一定會尊重家屬的決定與意願。

