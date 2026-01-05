快訊

115學測英文／先穩基本分再拚鑑別度 想拿高分得學5大密技與時間分配

「國民影帝」安聖基病逝！元旦才過74歲生日 加護病房搶命6天無效

爆發「心衛之狼」醜聞第4天 高市衛生局長黃志中發千字文回應

聽新聞
0:00 / 0:00

北市年輕人最多選區犬貓數高 陳冠安寵物政見蓋遊樂園

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨青年部前主任陳冠安推出港湖百策，第四策是港湖興建全台第一座公立寵物親子遊樂園。並且推薦南港的山水綠公園。圖／陳冠安提供
國民黨青年部前主任陳冠安推出港湖百策，第四策是港湖興建全台第一座公立寵物親子遊樂園。並且推薦南港的山水綠公園。圖／陳冠安提供

拚議員選戰，港湖新人陳冠安提政見，在港湖興建全台第一座公立寵物親子遊樂園。並且推薦南港的山水綠公園。陳冠安說，港湖是北市年輕人口最多的行政區，據統計，新登記貓狗數量內湖更是長年位居台北第二，他推出的港湖百策第四策，在港湖興建全台第一座公立寵物親子遊樂園，並且推薦南港的山水綠公園。

⭐2025總回顧

近年擁有毛小孩的家庭，大幅成長，尤其以年輕族群為甚。港湖是台北年輕人口最多的行政區。以新登記貓狗數量來說，內湖更是長年位居台北第二。隨著毛小孩數量成長，毛經濟也迅速發展，目前全台各地就有許多私立的寵物樂園，是許多毛家庭假期出遊的首選。

陳冠安說，不少地方政府相當重視動保議題，也大力推動狗公園普及，但截至目前為止，卻沒有一座以毛小孩為主軸的公立遊樂園。所以提出政見百策第四彈，主張在港湖興建全台第一座公立寵物親子遊樂園。

陳說，園區可以結合活動區、游泳池、美容照護與訓練設施，並納入寵物餐廳與友善商店，打造「一站式」互動場域，讓台北的毛爸毛媽、孩子與毛小孩，有一個真正友善、安心、好玩、全面的動物互動空間。更重要的是，跟目前私立寵物樂園不一樣的是，公立的寵物遊樂園不只是玩樂場域。

考量到近年台北動物之家認領養率下降，收容數大於認養數，陳提出，寵物遊園的營運收入應當回饋支持動物之家的收容動物照護，並挹注動物福利、動保教育與生命教育，讓毛經濟成為支持公益的正向循環。他也主張在園區內設置動保教育館，定期舉辦寵物健檢、認養活動、講座與公益行動，並開放空間給動保團體使用，讓正確的動保觀念更能走進大眾。

在選址上，陳冠安說，他非常推薦南港的山水綠公園，其腹地完整、有大草原、停車也相當便利，絕對有潛力成為台灣、亞洲，乃至全世界最好的寵物樂園。且毛經濟，亦能帶動舊莊商圈發展，活化南港山區的觀光動能。陳說，友善動物，就是打造有愛城市；毛小孩不只是陪伴動物，更是我們的家人。港湖，可以走在台北最前面；台北，可以走在亞洲最前面。讓台北成為動保大城，就從興建寵物遊樂園開始。

國民黨青年部前主任陳冠安推出港湖百策，第四策是港湖興建全台第一座公立寵物親子遊樂園。並且推薦南港的山水綠公園。圖／陳冠安提供
國民黨青年部前主任陳冠安推出港湖百策，第四策是港湖興建全台第一座公立寵物親子遊樂園。並且推薦南港的山水綠公園。圖／陳冠安提供

寵物 毛小孩 動物之家

延伸閱讀

高官扮惡狼！ 陳冠安曝數據...民進黨執政社安網愈補愈破

總預算需年底審完？他曝近10年狀況…酸賴總統問王義川的？

總預算卡...賴清德喊話醫看診勸在野 他曝恐違醫學倫理

卓榮泰不副署嗆不滿可倒閣 陳冠安曝醉翁之意不在酒

相關新聞

新北大漢橋3月將拆分隔島 拓寬機車道

新北許多橋梁採汽、機車分流設計，隨著機車量增加與通勤需求改變，配置引發討論。市府規畫今年3月拆除大漢橋快慢車道實體分隔島...

雙北橋梁分流怎麼改？專家：工程設計與用路行為缺一不可

橋梁是否應維持汽機車分流還是拆除分隔島，近來再度引發討論。交通專家指出，車道設計不宜簡化為「要不要分流」，真正核心在於是...

拍總統府有新亮點 凱道介壽公園改造內容曝...明年完工

位總統府前、凱道旁介壽公園，逾50年歷史，因設施老舊，遇豪大雨常積淹水，公園處去年推動整建，日前辦地方說明會，居民提出增...

板橋醫療園區被撤標後重新招商 市府決定這9.1億改由官方負擔

新北市政府規畫打造「新北板橋醫療園區」，該BOT案原已有人投標，卻因去年中央健保制度調整，投資方憂心無法取得足額健保總額...

測速管理精進 學者：部分道路速限未隨馬路條件改善後檢討

測速照相設備是不是管理交通的必要之惡，引發議論。學者大多認為，超速絕對是釀嚴重事故的原因之一，但部分道路速限可能因早年設...

北市年輕人最多選區犬貓數高 陳冠安寵物政見蓋遊樂園

拚議員選戰，港湖新人陳冠安提政見，在港湖興建全台第一座公立寵物親子遊樂園。並且推薦南港的山水綠公園。陳冠安說，港湖是北市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。