星期評論／2026對手未明朗 蔣萬安考驗不會少

聯合報／ 本報記者楊正海

雙城論壇終於在去年底過關，輝達海外總部農曆年前有望落定北士科，台北市長蔣萬安連任看似穩操勝券，但今年選舉年，一舉一動將被放大檢視，「最強鐵鎚」副市長李四川又可能披藍營戰袍去選新北市長，2026年考驗蔣萬安的關卡不會少。

上海雙城論壇去年底圓滿落幕，蔣萬安克服難關，利用半天時間往返，與上海市長龔正會面，這次對上海的感覺，蔣萬安用一個「快」字來形容，其中也意謂只要中央不阻撓，雙城在情感和距離上都不遠，開啟新「萬安模式」。

回到台北市，也進入關鍵的2026年，蔣萬安選戰模式也悄然啟動，新年第一個工作日，選擇到自己的「本命區」辦座談，與中山區里長伯搏感情，蔣萬安已累積2任立委、3年市長的歷練，在與基層的互動過程，愈顯自然，也更有自信。

蔣萬安連任能否過關，最後一塊拼圖其實不是雙城論壇、也不是即將落腳北士科的輝達總部，而是蔣萬安常說的「以人為本」，服務市民、貼近市民、尊重市民。市府的確要思考，市民對「AI 首都」比較有感，還是難解的塞車、房價等首都考古題？

過去3年，有李四川替市政把關，開啟台北大巨蛋時代，也居中斡旋輝達案，李四川披國民黨戰袍選新北市長似乎已成定局，未來重大爭議案件，蔣萬安必須親上火線，考驗危機處理和應變能力，也將面對放大鏡檢驗。

蔣萬安挾執政優勢，手中累積不少政績牌可打，但2026對手仍不明朗，若民進黨推重量級刺客，蔣也得謹慎應戰，2026不只要贏，蔣萬安應該要有雄心，藍軍2028年重返執政的號角，要從北市響起。

