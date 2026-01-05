拆大漢橋分隔島 給機車足夠空間 專家：方向正確

橋梁是否應維持汽機車分流還是拆除分隔島又成話題，交通專家指出，車道設計不宜簡化為「要不要分流」，真正核心在於是否提供足夠合理的機車行駛空間，及用路人是否能遵守相對應的規範。民團主張，橋梁與一般道路應回歸混合車道，讓不同車種依實際車速自然分流，才符合真實用路情境。

淡江大學運輸管理學系教授羅孝賢說，早期推動車種分流與機車易鑽縫、不依車道行駛等行為有關，透過汽機車分流並搭配不同速限，降低混流衝突；爭論混流或不分流，真正問題是機車行駛空間不足，在機車量極高環境下，一個車道往往同時並行多輛機車，快慢差異造成頻繁超車，也提高交通事故發生率。

「給機車足夠空間方向是正確的。」羅孝賢說，即便逐步開放，前提仍是用路人行為必須改變，不少機車騎士缺乏風險意識，鑽車縫、右側超車、突然切入車道等行為，在大型車輛難以及時反應下易釀禍，無論汽車或機車，都應回到基本的車道紀律與安全距離概念，並檢討現行駕訓與考照制度，強化不同車種間互動與風險教育。

羅孝賢說，是否拆除分隔設施，關鍵仍在於是否能提供足夠的機車行駛空間、清楚的車道設計，及用路人是否真正守規矩，在機車高密度的交通環境中，工程設計與駕駛行為缺一不可。

交通安全促進會理事長陳學台指出，過去採取汽、機車分流，主要是聯外橋梁車流量極大，機車體積小、機動性高，與汽車駕駛行為差異明顯，缺乏適當區隔，易產生風險。

陳學台說，大漢橋將拆分隔島改以槽化線設計，本質仍是分隔概念，差別在於是否保留緩衝空間，透過拆除實體分隔島，重新配置道路寬度，讓機車擁有充足的行駛空間，有助於降低風險。

他以福和橋為例，拆除原有分隔島後，改以槽化線與空間重整方式，增加機車行駛寬度與緩衝空間，改善後對機車行駛更友善。

台灣機車路權促進會理事長黃柏岳指出，現行不少橋梁的設計邏輯，停留在早年較忽視機車族權益的思維，未能隨交通型態改變而調整，理想的配置應朝向「車速分流、車向分流」，避免在下橋等節點設置如「機車專用左轉道」等複雜動線，讓用路人依實際行車狀況選擇路線，才能降低行車混亂與風險。