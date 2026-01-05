新北大漢橋3月將拆分隔島 拓寬機車道

新北許多橋梁採汽、機車分流設計，隨著機車量增加與通勤需求改變，配置引發討論。市府規畫今年3月拆除大漢橋快慢車道實體分隔島，改以槽化線與汽車道區隔，機慢車專用道從2.65公尺拓寬至3公尺。

連接板橋樹林區的浮洲橋，也將試辦開啟分隔島拓寬機車道，回應機車族反映的路幅失當與動線混雜問題。

議員陳世軒說，橋梁設置實體分隔島，一旦發生車禍導致交通完全癱瘓，後續處理棘手，大漢橋拆除實體分隔島後，行車空間更寬敞，若發生事故較有彈性處理空間，能降低衝擊範圍。他建議工程應選在農曆年前後施工，較不影響日常通勤。

「板橋、樹林之間的通勤族上浮洲橋像一場冒險。」議員卓冠廷日前會勘浮洲橋，與助理共乘機車感受交通環境，他指出，現有機車動線在樹林陸橋後無法直接銜接浮洲橋，路幅狹窄，機車上橋時需跨越2個車道匯入外側，對機車族風險高。

另，汐止通往台北南港北山大橋也是汽、機車分道，日前發生同一時段3輛轎車誤闖機車道事件，道路設計又成話題。

北山大橋機車專用道的「大彎道」被質疑潛藏危機，民代促全面開放汽機車混流，交通局長鍾鳴時說，快車道從2020年起開放在假日可讓機車行駛，觀察使用的機車不到2成，考量路幅寬度、安全顧慮，評估全面開放機車平日也行駛主線車道不可行，國3南港交流道增設南下出口，減少北山大橋車流，再推配套方案才是根本解決之道。

新北養工處指出，大漢橋1987年通車，完工時機車道即採實體分隔設計，此次拆除是經交通局評估可行，預計3月下旬開工，工期約40天。

新北市交通局表示，大漢橋調整主要以機車安全為考量，隨著機車量增加，現有機車道寬度不敷使用，加上事故多集中於上下橋端，拆除分隔島、拓寬機車道並改以槽化線區隔。

浮洲橋則將先拆除上橋端分隔島，維持1個汽車道、2個機車道配置，主橋段仍保留分隔島，後續是否再調整會滾動檢討。