發生車禍就交通癱瘓…新北大漢橋3月拆分隔島 浮洲橋調整動線

新北市多座橋梁長期採汽、機車車種分流設計，隨著機車數量增加與通勤需求改變，相關配置再度引發討論。市府規畫，大漢橋將於今年3月拆除快慢車道實體分隔島，改以槽化線與汽車道區隔，機慢車專用道由原本2.65公尺拓寬至3公尺；連接板橋、樹林的浮洲橋，也將試辦開啟分隔島拓寬機車道，回應機車族反映的路幅失當與動線混雜問題。

新北市議員陳世軒表示，過去多起事故經驗顯示，橋梁設置實體分隔島，一旦發生車禍往往導致交通完全癱瘓，後續處理也更為困難；此次大漢橋拆除實體分隔島後，行車空間將更為寬敞，若發生事故也較有彈性處理空間，有助降低衝擊範圍。他指出，先前推動拆除重新橋實體分隔島後，一年內肇事率下降約三成，是具體且正面的案例，面對外界質疑，「數據會說話」。此次工程選在農曆年前後施工，則是考量返鄉車流分散、較不影響日常通勤。

陳世軒也提到，他一向主張應以「車速分流」取代「車種分流」，當初質詢時也曾建議開放最外側車道供機車行駛，雖然目前僅能先拆除實體分隔島作為折衷作法，但未來仍會持續推動相關改善。

針對浮洲橋，新北市議員卓冠廷表示，會勘前已親自騎乘浮洲橋實地了解狀況，並指出該橋是板橋、樹林通勤族的重要動線，近期與多位議員接獲民眾陳情，反映現行動線設計已讓汽、機車駕駛都感到困擾，甚至出現安全疑慮。他指出，現有機車動線從樹林陸橋後無法直接銜接浮洲橋，路幅過於狹窄，加上機車上橋時需跨越兩個車道匯入外側，對機車族而言風險極高。

卓冠廷說，已在會勘時正式向交通局提出動線檢討，要求評估具體改善方案，包括研議從樹林路橋開闢直通浮洲橋的機車專用便橋，並針對篤行路、大觀路等事故熱點調整號誌秒數。對於交通局目前試辦開啟安全島拓寬機車道及標線分流作法，他也提到，現場仍對汽機車交錯存在安全顧慮，交通局則說明將以清楚的槽化線引導行車，確保安全。

新北市養工處指出，大漢橋於民國76年通車，完工時機車道即採實體分隔設計，本次拆除係經交通局評估可行後執行，施工需一併考量橋面止水與路面洩水坡度，目前仍在設計階段，後續須辦理交通維持計畫審查，預計3月下旬開工，工期約40天。

新北市交通局表示，大漢橋調整主要以機車安全為考量，隨著機車數量增加，現有機車道寬度已不敷使用，加上事故多集中於上下橋端，因此拆除分隔島、拓寬機車道並改以槽化線區隔。浮洲橋則先拆除上橋端分隔島，維持一個汽車道、兩個機車道配置，主橋段仍保留分隔島，後續將持續觀察事故狀況再行檢討。交通局也指出，實體分隔島雖可降低碰撞風險，但同時限縮機車空間，未來橋梁改善仍須依引道交織情形、機車道服務水準及事故特性進行評估。