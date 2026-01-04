雙北橋梁分流怎麼改？專家：工程設計與用路行為缺一不可

橋梁是否應維持汽機車分流還是拆除分隔島，近來再度引發討論。交通專家指出，車道設計不宜簡化為「要不要分流」，真正核心在於是否提供足夠合理的機車行駛空間，及用路人是否能遵守相對應的行為規範。

淡江大學運輸管理學系教授羅孝賢說，早期推動車種分流主要與機車「容易鑽縫、不依車道行駛」的行為有關，如北市大度路、聯外橋樑等路段，透過汽機車分流並搭配不同速限，試圖降低混流衝突；現行爭論所謂混流或不分流，真正問題是機車行駛空間不足，在機車量極高的環境下，一個車道往往同時並行多輛機車，快慢差異造成頻繁超車，成為事故高風險來源。

「給機車足夠空間方向正確」羅孝賢說，但即便逐步開放，前提仍是用路人行為必須改變，不少機車騎士仍然缺乏風險意識，鑽車縫、右側超車、突然切入車道等行為，在大型車輛難以及時反應下極易釀禍，無論汽車或機車，都應回到基本的車道紀律與安全距離概念，並檢討現行駕訓與考照制度，強化不同車種間的互動與風險教育。

羅孝賢說，橋梁分隔設施拆或不拆並非非黑即白，關鍵在於是否能提供足夠的機車行駛空間、清楚的車道設計，以及用路人是否真正守規矩，在機車高密度的交通環境中，工程設計與駕駛行為缺一不可。

交通安全促進會理事長陳學台指出，過去採取汽、機車分流，主要是聯外橋樑車流量極大，因機車體積小、機動性高，與汽車駕駛行為差異明顯，缺乏適當區隔，容易產生風險。

陳學台指出，大漢橋將拆分隔島改以槽化線設計本質仍是分隔概念，差別在於是否保留緩衝空間，若能透過拆除實體分隔島，重新配置道路寬度，讓機車擁有更充足的行駛空間，確實有助於降低風險，他強調，大漢橋等聯外橋樑是否適合拆除分隔設施，仍須回到現有機車道寬度是否符合規範、是否能透過重新配置達到更安全的設計。

他以福和橋為例，過去拆除原有分隔島後，改以槽化線與空間重整方式，增加機車行駛寬度與緩衝空間，改善後對機車行駛反而更友善。