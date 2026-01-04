快訊

雙北機車道愈分愈安全？民團籲橋梁改採車速、車向分流思維

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
位於新莊的大漢橋將於今年3月取消實體分隔島，改採槽化線分隔汽機車。記者張策／攝影
位於新莊的大漢橋將於今年3月取消實體分隔島，改採槽化線分隔汽機車。記者張策／攝影

針對雙北多座橋梁長期採行汽、機車車種分流設計，有民團直言，實體分隔與專用車道未必帶來更高安全性，反而可能造成動線複雜與風險集中。民團表示，一貫主張應杜絕以實體設施進行車種分流，橋梁與一般道路應回歸混合車道，讓不同車種依實際車速自然分流，才符合真實用路情境。

台灣機車路權促進會理事長黃柏岳指出，若仍有分流需求，可考慮在部分路段取消其中一條快車道的禁行機車規定，讓能跟上車流的機車與汽車共同使用，而非一律以車種作為區隔標準。他認為，現行不少橋梁的設計邏輯，仍停留在早年較忽視機車族權益的思維，未能隨交通型態改變而調整。

以近期將調整的大漢橋為例，黃柏岳表示，雖然機慢車道拓寬、並改以槽化線取代實體分隔島，但本質上仍屬車種分流，未能真正回應機車族對行車安全與動線簡化的期待。他強調，理想的橋梁配置應朝向「車速分流、車向分流」，避免在下橋等節點設置如「機車專用左轉道」等複雜動線，讓用路人依實際行車狀況選擇路線，降低混亂與衝突風險。

