汐止北山大橋3車同時誤闖機車道…1車還逆向 國3增匝道被視為根本解方

新北市汐止通往台北南港北山大橋汽、機車分道，日前發生同一時段3輛轎車誤闖機車道事件，道路設計又成話題。市府交通局今天表示，國3南港交流道增設南下出口，減少北山大橋車流，再推配套方案才是根本解決之道。

台5線北山大橋跨越基隆河，連接兩岸的汐止和南港。汐止往南港方向汽、機分道。由於機車引道有彎道和坡度，騎士超速等違規或未注意路況，易引發交通事故。不少騎士爭取行駛汽車車道，新北市交通處目前開放假日時，機車可行駛汽車車道。

北山大橋機車道除了潛藏事故風險，偶爾也會有汽車駕駛人，從汐止端誤闖機車道。因為機車道的寬度足夠汽車通行，如果引發事故，仍可一路開到出口處，右轉接回主線車道。

去年12月25日上午來自香港、韓國的男子，分別駕駛租賃轎車，先後自汐止駛入北山大橋機車道。更讓行經當地騎士驚訝的是，葉姓女子竟從南港端，逆向駛入北山大橋機車道，形成同一時段有3輛騎轎車誤闖機車道的「奇景」，成為話題。

葉女發現開錯路之後一度停車，並似乎在試圖倒車時，從汐止騎機車前往南港的張姓男子，在下坡彎道路段，看到葉女的轎車竟擋在車道上，急煞時人車倒地，受傷送醫。

汐止警分局獲報派員前往現場協助疏導交通，並進行測繪採證，並封閉北山大橋往南港方向機車道，引導騎士行駛汽車道。警方在約1小時後排除事故現場，交通恢復正常。

警方對3名誤闖機車道駕駛人實施酒測，數值均為0，非酒後駕駛違規及肇禍，並依違反道路交通管理處罰條例，舉發3人「不按遵行之方向行駛」，也提醒用路人開車上路，要遵依交通標誌、標線行車，免得違規被罰。

北山大橋交通問題受關注已久，新北市議員白珮茹曾在議會質詢時說，北山大橋往南港方向機車道，為避開主線往環東快速道路匝道，無法直行下橋，只能設計成大彎道，導致事故風險提高。

新北市府曾研議改採高架方式興建，但評估不可行告吹。白珮茹認為，國道3號南港交流道南下出口，如果能夠增設匝道銜接南港聯絡道，國3要走環東的汽車，就不用從下新台五路交流道接大同路北山大橋。北山大橋汽車減少後，或許就能讓機車族行駛汽車車道。

新北市與台北市府合作推動國3增設匝道接環快，交通部高速公局對邊坡滑落及交通維持措施有疑慮。新北交通局去年5月間續提審議，高公局去年7月召開初核會議討論。

交通局綜合規劃科長吳政諺表示，交通局正依高公局前次審查施工期間交通維持實施計畫、邊坡穩定工程可行性、匝道銜接後對高速公路與環東大道連絡道干擾等議題結論，進行意見修正中，預訂今年2月再提報高公局審議，爭取支持。未來匝道完工，再觀察移轉北山大橋的車流量，檢討機車道改善方案。