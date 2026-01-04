板橋醫療園區被撤標後重新招商 市府決定這21億改由官方負擔

新北市政府規畫打造「新北板橋醫療園區」，該BOT案原已有人投標，卻因去年中央健保制度調整，投資方憂心無法取得足額健保總額影響營運撤標。新北市衛生局調整招商條件，將醫院床位由原規畫的499床，下修為先行興建至少300床，並將年限納入5年興建期調整為55年，同時停車場及100床長照床位改由市府出資興建方式辦理，日前再度公告招商，盼園區能早日完工營運。

新北市板橋區已有55萬人口，醫療需求龐大，新北市府規畫在市立醫院板橋院區打造板橋醫療園區，規畫興建地下4層、地上14層建築物，設置急性一般病床499床的大型區域級教學醫院，並提供急診醫療服務，及內外科、婦科、兒科及兒童早期療育。

不過中央健保自去年第二季起全面採醫院總額管制，且將對新設醫院採床位及額度限制，原有投資者亞東醫院憂心無法拿到足夠健保點數影響後續營運，在去年9月撤標。

為確保醫療園區能夠順利興建，新北市衛生局與中央健保署多次溝通，也重新調整招商條件，日前也再度辦招商說明會，包括雙北及高雄共7家大型醫院都有參加。

楊時豪表示，新健保制度採總額制，每年核定額度會依各醫院基期等因素透過公式算出，各醫院須在自身額度內控管使用，市府立場是希望板橋醫療園區已獲得衛福部核准設立，健保額度應有額外保障，不該直接納入既有總量管制中分配，中央初步也認為沒有問題。

楊時豪指出，健保點數實際需求將在醫院完工營運後才會出現，現階段尚不會對既有醫療院所造成影響，且健保有成長趨勢，可支撐新設醫院運作。

配合健保制度調整，楊時豪說，原規畫床位數499床，考量健保制度與實際營運條件，已調整為先行興建至少300床，較原核准床數下修，後續可再視健保狀況及實際需求擴充；目前基地容積率仍是以499床規模規畫。

在這次招商條件變更，楊時豪指出，市府同步調整BOT年限，將原本50年的營運期，納入5年興建期，總年限調整為55年，讓投資方可將興建期一併納入營運計算，有助於成本攤提。

另隨著醫院規模下修，部分原BOT承諾事項也配合調整，包括包含在裡頭停車場、100床長照床位，以BTO方式辦理，由廠商興建、市府給付相關經費約21億元；另拆除既有地上物與周邊道路開闢費用，也由市府負擔。