測速管理精進 學者：部分道路速限未隨馬路條件改善後檢討

測速照相設備是不是管理交通的必要之惡，引發議論。學者大多認為，超速絕對是釀嚴重事故的原因之一，但部分道路速限可能因早年設置背景不同，隨著道路條件改善後未同步檢討，確實有再審視空間。專家也建議，可縮小車道寬度、種植路樹，有助於約束駕駛人降速。

成大交通管理科學系教授鄭永祥指出，超速確實會提高事故風險，遭吊照處分顯示事故嚴重程度偏高，多數用路人往往在被開罰後，才意識到代價嚴重。處罰是否符合比例原則，可以被討論與檢討；從行為責任角度來看，理想狀況應是「隨人不隨車」，讓違規者承擔後果。

交通大學運輸與管理學系教授王晉元指出，將嚴重超速標準訂為超過速限四十公里，本身沒有太大問題，因為相較於原本速限，已屬相當危險的駕駛行為，近年嚴重超速案件數暴增，與標準下修有直接關係，不代表民眾駕駛行為突然變得更危險，而是過去就存在的高速行為，在新制下被納入嚴重超速範圍。他也指出，從交通事故鑑定與研究經驗來看，重大事故中因車速過快導致反應時間不足、煞停不及的比率逾五成，速度確實是重要事故成因之一。

民眾質疑測速照相機密度與速限合理性，王晉元表示，測速設備設置目的在於降低車速、提升安全，並非外界所稱的「搶錢」，整體密度不認為明顯過高，他也坦言，部分道路速限可能因早年設置背景不同，隨著道路條件改善後未同步檢討，確實有再審視空間。國內尚缺乏一套具體技術方法或公式，用以檢視速限是否合理，若能建立明確原則，不僅有助警方設置測速設備時有所依循，也能讓民眾更理解速限設定的依據，降低對取締政策的疑慮。

淡江大學運輸管理學系退休教授羅孝賢也說，有人指超速占肇因總量的百分之三，質疑取締超速是在「搶錢」，從實務上來看，超速絕對是釀嚴重事故的原因，撞擊散落面積、剎車痕跡都會非常離譜，警察才會開罰，否則在缺乏客觀證據下，事故原因常會勾「未注意車前狀況」而非「超速」，其實就是速度太快來不及反應。

羅也說，速度是影響交通安全重要因素，全世界都在做速度管理。通常容易發生事故的地方，才會評估設測速照相器，畢竟測速主機很貴，警察也沒有經費到處亂設。

「執法是最好的社會教育。」羅孝賢強調，教育民眾遵守交通規則是最長遠的確保安全之道，但緩不濟急，很多人收到罰單才懂交通規則，執法很重要。

淡大學運輸管理學系退休教授張勝雄說，道路工程是先設定功能，再根據行車規畫制定速限，因為速度和事故發生機率、事故傷害成正比，減少超速行為有其必要性。

張勝雄表示，約束駕駛人降低車速，除設置測速照相機，可思考把車道寬度從三點五公尺，縮減到三點二、三點一公尺，也能發現一定效果。在視野開闊路段，駕駛人車速可能會提升，透過種植路樹等方式，讓視野變狹窄，有降速效果。

國內規定測速取締要在前方一定距離設立警示標誌。羅孝賢說，測速執法重點不是罰款，是提醒駕駛人不要超速，他贊成提醒用路人前面有測速照相警示。張勝雄則說，國外執法單位幾乎不會有警示，法律就是所有時段都要遵守，外國執法者不會先告訴你，後方路段在執法。