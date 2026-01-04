快訊

1月5日小寒到！命理師示警「4大禁忌」 這件事做了恐影響運勢

MLB／兩年前爭奪大谷翔平失利 藍鳥4年6千萬美元簽下岡本和真

兩岸觀策／台海軍力懸殊 賴政府1.25兆軍購能運抵台灣？

拍總統府有新亮點 凱道介壽公園改造內容曝...明年完工

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
介壽公園基地自民國40年代興建為三軍球場，50年代林森銅像落成，60年代整併北一女籃場納入公園一部分，90年代完成228歷史紀念碑等，公園內的設施，擁有豐富的歷史脈絡。本報資料照片
介壽公園基地自民國40年代興建為三軍球場，50年代林森銅像落成，60年代整併北一女籃場納入公園一部分，90年代完成228歷史紀念碑等，公園內的設施，擁有豐富的歷史脈絡。本報資料照片

總統府前、凱道旁介壽公園，逾50年歷史，因設施老舊，遇豪大雨常積淹水，公園處去年推動整建，日前辦地方說明會，居民提出增園路寬度、白色恐怖紀念碑水泥牆背側美化等建議，將納評估。公園處則規畫拍攝總統府最佳景點的「入口階梯廣場」，要形塑府前新亮點。

⭐2025總回顧

北市介壽公園闢建迄今已逾一甲子，工務局公園處以「翻轉再造 歷史重現」主軸，將介壽公園DNA重組，以打造「中正紀念堂-總統府」中繼廊道，形塑府前新花園。 

介壽公園面積約1.3公頃，坐落總統府前凱達格蘭大道與懷寧街口，公園處於去年8月17日完成介壽公園整建工程基本設計，目前持續辦理細部設計中，為滿足地方民眾對公園設計想像及凝聚共識，去年12月19日舉辦地方設計說明會，邀請地方民意代表、里長及里民參與，藉由設計說明會的互動親近民眾，居民提出具體建議如增加園路寬度、水資源再利用告示牌、白色恐怖紀念碑水泥牆背側美化等建議事項，後續將納入評估。 

公園處也向民眾說明設計構想內容，公園歷經四個不同時期建造、東西兩側截然不同風格，藉由本次整建改造重新整合元素，透過園路重新配置，並設計歷史「文化時光長廊」以改善阻隔感，同時將「現地綠資源梳理」、增設「雨水回收利用及流出抑制設施」及保留「綠意草皮」，落實城市降溫及海綿城市政策，此外，亦規劃拍攝總統府最佳景點「入口階梯廣場」，形塑府前拍照新亮點，獲得民眾熱烈回響。 

公園處總工程司曾俊傑表示，介壽公園整建工程特別將雨水回收與流出抑制設施整合再利用於景觀水池，珍惜水資源，園內大樹適度梳理、保留珍貴綠色資源，增加公園通透性，提升民眾使用率。預計今年9月開工、2027年10月完工，希望透過本次說明會，充分對話，最大可能滿足各方使用需求。

介壽公園基地自民國40年代興建為三軍球場，50年代林森銅像落成，60年代整併北一女籃場納入公園一部分，90年代完成228歷史紀念碑等，公園內的設施，擁有豐富的歷史脈絡，有如近代史的篇章，加上位於台北城內博愛特區，周邊有重要歷史建築和行政機關，擁有濃厚的人文歷史底蘊。

設計 總統府 景點

延伸閱讀

前任涉貪 烏克蘭39歲情報局長轉任總統府幕僚長

余家昶今辦告別式 總統府追頒褒揚令…生前燦笑模樣曝

總統府今發布總統令 任命陳建仁為新任中研院院長

北市鄰里公園誰管？成「燙手山芋」 蔣萬安承諾協調區公所和公園處

相關新聞

台北大巨蛋分潤不透明 遭譏國家機密

雙城論壇剛落幕，北市府主團當時參訪上海市文化娛樂展演地標「梅奔中心」，觀摩演唱會經濟，隨團議員表示，該中心包廂費用及分潤...

測速管理精進 學者：部分道路速限未隨馬路條件改善後檢討

測速照相設備是不是管理交通的必要之惡，引發議論。學者大多認為，超速絕對是釀嚴重事故的原因之一，但部分道路速限可能因早年設...

拍總統府有新亮點 凱道介壽公園改造內容曝...明年完工

位總統府前、凱道旁介壽公園，逾50年歷史，因設施老舊，遇豪大雨常積淹水，公園處去年推動整建，日前辦地方說明會，居民提出增...

北市長青樂活團出車率低 議會附帶決議增周末桃園團

台北市政府多年來舉辦長青樂活遊，先前遭審計部檢討，近5年有20個里完全無人報名。議員點出癥結，包括五月才出車遇梅雨季濕答...

北捷、公車掃碼搭乘 首日使用低

台北捷運、公車昨起開放乘車碼搭車，但使用人數卻不高，北捷統計只占總人次0.8%，民眾認為，新系統應融入TPASS通勤月票...

新北輔具租借暴增 輪椅最缺

新北65歲年長者破80萬人，長照需求攀升，新北市輔具資源中心表示，每年收到2萬件輔具約8成堪用，農曆年前輔具租借暴增，較...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。