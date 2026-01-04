拍總統府有新亮點 凱道介壽公園改造內容曝...明年完工

位總統府前、凱道旁介壽公園，逾50年歷史，因設施老舊，遇豪大雨常積淹水，公園處去年推動整建，日前辦地方說明會，居民提出增園路寬度、白色恐怖紀念碑水泥牆背側美化等建議，將納評估。公園處則規畫拍攝總統府最佳景點的「入口階梯廣場」，要形塑府前新亮點。

北市介壽公園闢建迄今已逾一甲子，工務局公園處以「翻轉再造 歷史重現」主軸，將介壽公園DNA重組，以打造「中正紀念堂-總統府」中繼廊道，形塑府前新花園。

介壽公園面積約1.3公頃，坐落總統府前凱達格蘭大道與懷寧街口，公園處於去年8月17日完成介壽公園整建工程基本設計，目前持續辦理細部設計中，為滿足地方民眾對公園設計想像及凝聚共識，去年12月19日舉辦地方設計說明會，邀請地方民意代表、里長及里民參與，藉由設計說明會的互動親近民眾，居民提出具體建議如增加園路寬度、水資源再利用告示牌、白色恐怖紀念碑水泥牆背側美化等建議事項，後續將納入評估。

公園處也向民眾說明設計構想內容，公園歷經四個不同時期建造、東西兩側截然不同風格，藉由本次整建改造重新整合元素，透過園路重新配置，並設計歷史「文化時光長廊」以改善阻隔感，同時將「現地綠資源梳理」、增設「雨水回收利用及流出抑制設施」及保留「綠意草皮」，落實城市降溫及海綿城市政策，此外，亦規劃拍攝總統府最佳景點「入口階梯廣場」，形塑府前拍照新亮點，獲得民眾熱烈回響。

公園處總工程司曾俊傑表示，介壽公園整建工程特別將雨水回收與流出抑制設施整合再利用於景觀水池，珍惜水資源，園內大樹適度梳理、保留珍貴綠色資源，增加公園通透性，提升民眾使用率。預計今年9月開工、2027年10月完工，希望透過本次說明會，充分對話，最大可能滿足各方使用需求。

介壽公園基地自民國40年代興建為三軍球場，50年代林森銅像落成，60年代整併北一女籃場納入公園一部分，90年代完成228歷史紀念碑等，公園內的設施，擁有豐富的歷史脈絡，有如近代史的篇章，加上位於台北城內博愛特區，周邊有重要歷史建築和行政機關，擁有濃厚的人文歷史底蘊。