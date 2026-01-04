北市長青樂活團出車率低 議會附帶決議增周末桃園團

台北市政府多年來舉辦長青樂活遊，先前遭審計部檢討，近5年有20個里完全無人報名。議員點出癥結，包括五月才出車遇梅雨季濕答答，參加意願不高；還有景點多重複、且都辦在周間，議會教育委員會上周五審查觀傳局預算，通過附帶決議，從115年度起，市政參訪和長青樂活遊增加可去桃園市，另試辦周六日和假日可出團。

北市觀傳局從107年起，舉辦「長青樂活遊台北活動」，讓設籍台北市且行動可自理長者，走出戶外增加交流機會，進而帶動周邊觀光產業發展。

不過議員秦慧珠質疑，她選區的每一輛里長參訪團都會去送車，以往長青樂活通常是四月出車，不過去年卻是五月才出車，每次送車都在下雨濕答答，如果等到六、七月出車的團，就會遇到天氣太熱，甚至到年底、12月，很多人也都不想去了，因里長常會有里內自己的活動撞期。

秦點出去年出車率僅6成，就是因為行程多重複、景點沒更新，建議不僅長青樂活、市政參訪應該也要有周末團，讓上班族家庭也能一起參加。

議員闕枚莎也認為，市政參訪都沒有辦在周末，有一些長輩、家長會想去，不過周末才有時間，周間都要上班。

議員陳宥丞也表示，長青樂活的出車率僅有6成，甚至愈來愈低，是否是因為年齡限制、地點重複，應該要檢討相關成效，觀傳局也沒有後續問卷分析，應該要檢討。另，還有公平性問題，有些人重複去很多次，有些人一年參與很多次，但也有很多低收、弱勢長輩都沒去過，應該鼓勵參加。

秦慧珠建議，樂活長青團活動應該提早三月就出車，又可遇到花季賞花，局處可能是因為招標問題，建議應該提早招標。

對此，觀傳局表示，市政參訪之所以沒有周六日團，是因為景點周末人較多，還有周六日有些民眾會有家庭日活動，會想將時間留給家人，不過對於議員建議，會去檢討。

議會上周五審查觀傳局預算時，秦慧珠也提案，通過附帶決議：115年度起，市政參訪和長青樂活遊增加可去桃園市，另外試辦周六周日和假日可以出團，請里長參考。市政府會另外修正相關辦法再公布。