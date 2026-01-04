快訊

新北輔具租借暴增 輪椅最缺

聯合報／ 記者林媛玲邱瑞杰／連線報導
新北市輔具資源中心每年接受2萬件輔具捐贈，提供給身心障礙者、失能者或突發事故者免費租用。圖／新北市輔具資源中心提供
新北65歲年長者破80萬人，長照需求攀升，新北市輔具資源中心表示，每年收到2萬件輔具約8成堪用，農曆年前輔具租借暴增，較平日多出1.5倍，原因是許多長者出院回家準備過年，免費租借可減輕負擔，也有助於資源循環。

新北市輔具資源中心主任楊忠一表示，租借需求最高且較不足有輪椅、拐杖輔助器，氧氣機及氣墊床等，以不具備長照或失能等補助對象、突發事故需短期租借為優先。短期租借幾乎無須排隊，需排隊主要是部分符合長照補助對象，不想新購得負擔部分差額選擇等待。每月租借約300張病床，廠商親自到府組裝，無歸還期限「等同贈送」。

新北一年平均編列2千萬元維修、消毒、配送二手回收輔具，部分民眾恐因二手輔具懷疑是往生者生前所用而心有芥蒂，楊忠一說，回收病床會將上層泡棉更新，抽痰器的濾網管線也都換新，經過整理輔具看起來有9成新，不會讓人不舒服。

楊說，許多長期在安養中心或住院長輩可能會出院短暫回家過年，租借增加許多。板橋張姓男子表示，父親去年曾因跌倒而行動不便，得知可租借輪椅，約等2周借到，父親康復後再還輔具中心，省下一筆輪椅費用。

鄰近的基隆市輔具資源中心是委由伊甸運作，建置7處據點和1輛專車，伊甸基隆區區長李蓮說，輪椅需求最大，目前都已借出，尚有23人登記等待。社會處表示，目前最缺的是輪椅，一般輪椅現有23人排隊等待借用，高背輪椅也有4人在等待，洗澡椅則有8人在等待借用。

