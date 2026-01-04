聽新聞
0:00 / 0:00
北捷、公車掃碼搭乘 首日使用低
台北捷運、公車昨起開放乘車碼搭車，但使用人數卻不高，北捷統計只占總人次0.8%，民眾認為，新系統應融入TPASS通勤月票，增加使用意願。交通局說，因通勤月票包含台鐵、部分國道客運，但是這兩類運具驗票系統尚未支援讀取電子支付的乘車碼，未來會在硬體汰換時評估推動。
⭐2025總回顧
昨早北捷台北車站，已有少數民眾使用手機QR乘車碼進站，進站速度和刷悠遊卡等一樣。另外北捷也試行信用卡感應入站，持有台新銀行信用卡綁定的Apple Pay、Google Pay、Samsung pay，在手機解鎖後，可以在閘門的信用卡區域感應通行。
北捷統計，昨總運量到下午4時止約92.9萬，其中QR乘車碼人次7615、約占0.8%，信用卡人次1388、約占0.1%。
黃皇憲觀察，有民眾不知道乘車碼和付款碼是不同的，他提醒民眾使用QR乘車碼，需要先下載使用的電子支付App，並且更新的最新版本。
至於民眾反映，QR乘車碼確實是給乘客多一些選項，但1200通勤月票還沒有加入，暫時不會考慮用乘車碼。黃皇憲表示，1200月票由於跨到不同縣市，目前尚未開通，但是未來會討論規畫。
北市公車聯營管理委員會執行長李建文表示，搭乘公車民眾通常還是以悠遊卡等為大宗，電子乘車票證算是較少，但公車業者持續推出行銷方案，提醒和鼓勵民眾能多元支付方式搭乘。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言