北捷、公車掃碼搭乘 首日使用低

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
北捷閘門完成更新後，昨起開通掃乘車碼及啟用信用卡功能。記者邱書昱／攝影

北捷運、公車昨起開放乘車碼搭車，但使用人數卻不高，北捷統計只占總人次0.8%，民眾認為，新系統應融入TPASS通勤月票，增加使用意願。交通局說，因通勤月票包含台鐵、部分國道客運，但是這兩類運具驗票系統尚未支援讀取電子支付的乘車碼，未來會在硬體汰換時評估推動。

昨早北捷台北車站，已有少數民眾使用手機QR乘車碼進站，進站速度和刷悠遊卡等一樣。另外北捷也試行信用卡感應入站，持有台新銀行信用卡綁定的Apple Pay、Google Pay、Samsung pay，在手機解鎖後，可以在閘門的信用卡區域感應通行。

北捷統計，昨總運量到下午4時止約92.9萬，其中QR乘車碼人次7615、約占0.8%，信用卡人次1388、約占0.1%。

黃皇憲觀察，有民眾不知道乘車碼和付款碼是不同的，他提醒民眾使用QR乘車碼，需要先下載使用的電子支付App，並且更新的最新版本。

至於民眾反映，QR乘車碼確實是給乘客多一些選項，但1200通勤月票還沒有加入，暫時不會考慮用乘車碼。黃皇憲表示，1200月票由於跨到不同縣市，目前尚未開通，但是未來會討論規畫。

北市公車聯營管理委員會執行長李建文表示，搭乘公車民眾通常還是以悠遊卡等為大宗，電子乘車票證算是較少，但公車業者持續推出行銷方案，提醒和鼓勵民眾能多元支付方式搭乘。

