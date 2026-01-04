大巨蛋門票換折抵券 成效有限

北市府力拚台北大巨蛋經濟，與商圈合作發折抵券，但成效有限，議員直指，大巨蛋周邊店家沒參與活動，不願收抵用券，民眾常碰壁。北市商業處表示，今年將以去年度既有特約店家清冊逾570家作為基礎，並加強開發、擴大募集更多店家加入特約體系。

商業處指出，去年結合世界棒球經典賽資格賽、中職開幕賽及中華職棒明星賽等派券活動，3檔活動特約店家、消費者平均滿意度達96%、營業額及來客數成長率也達6%以上。參與的店家數，去年第三檔活動參與商圈店家，位於東區商圈共120家，非東區商圈共121家；另北市的夜市攤商，也計有336攤響應活動。

但議員張文潔指出，市府折抵券活動2年來的派發率，始終在7.5%到10.5%間。另外，市府自行統計的「營業額成長率」與「來客數成長率」，除經典賽資格賽外，其餘活動對商圈與夜市的成長表現皆低於7%，與振興經濟目標有落差。

張文潔說，很多民眾反映大巨蛋周邊店家沒參與活動、不願收抵用券，想要消費都碰壁，更有松山、南港區店家陳情因為離大巨蛋太遠，而被市府拒參與抵用券串聯。議員陳怡君也說，有些店家說生意很好，小店家、小攤商卻說沒生意，市府應思考如何照顧小店家。

商業處指出，今年活動規畫擴大至小巨蛋、北流及北藝等，選話題高的活動辦6場派券串聯活動；觀傳局表示，會鼓勵旅宿業者推優惠方案，並整合局處行銷。