台北大巨蛋分潤不透明 遭譏國家機密

雙城論壇剛落幕，北市府主團當時參訪上海市文化娛樂展演地標「梅奔中心」，觀摩演唱會經濟，隨團議員表示，該中心包廂費用及分潤機制明確，反觀台北大巨蛋不透明，成了「國家機密」。北市體育局表示，已函請遠雄巨蛋公司說明。遠雄昨暫未回應。

梅奔中心原為2010年上海世界博覽會文化中心，之後成永久展館之一，由「梅賽德斯奔馳」冠名至2025年，成上海的重要文化娛樂展演地標。觀眾席外觀呈飛碟造型，建築面積約8萬平方公尺，主場館可容納1萬8千人，有82個VIP包廂、貴賓室，觀眾席大於台北小巨蛋，比台北大巨蛋小。

台北大巨蛋包廂如何開放與市府分潤，屢次遭議員質疑，疑淪為遠雄私人招待所，北市體育局也曾表示將與遠雄磋商，保障市府權利，但都無結果。

北市議會教委會日前審查體育局預算時，做出附帶決議，體育局應要求遠雄巨蛋公司就大巨蛋包廂費用訂定公開透明之收費及分潤機制；另遠雄集團成立經紀公司使用大巨蛋場地，是否有市場壟斷及影響市府分潤等相關權益，送法務局研議後3個月內提送本委員會。

隨團出訪上海的議員秦慧珠指出，上海市就說他們70%的營收來自於包廂，其他的費用和門票收入只占30%，也說了要分潤，所以制度都很清楚，這也不是什麼了不起的機密，他們只是訪客，一問人家就馬上說，但議會問了多少遍，大巨蛋就像「國家機密」一樣，什麼也不知道。

團員之一的議員曾獻瑩指出，大巨蛋屬於重大公共資產，市府與營運廠商所約定的分潤與權利金制度，關係到市民實質能否分享經營成果，相關機制必須公開透明、可受檢驗，而非僅停留在形式上的帳面約定。

他說，特別是包廂費用、冠名收入等高收益項目，若未被納入完整檢視，或未能清楚反映在分潤結構中，長期下來恐使市府實際可分得的收益與經營規模脫節，影響公共利益。

北市體育局指出，有關議員關切台北大巨蛋體育館包廂租用費率等疑義，已經函請遠雄巨蛋提供說明釐清，後續會提供相關資料作為參考。