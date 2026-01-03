快訊

防範非洲豬瘟 新北提供捕蟲燈、防疫稽查與實名制三管齊下防疫

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
動保處加強畜牧場疫情訪視。圖／新北市動保處提供
動保處加強畜牧場疫情訪視。圖／新北市動保處提供

台灣去年10月爆發非洲豬瘟案例，為防範疫情發生，新北市動保處至去年12月底巡查1069場次，近日提供環保藍光捕蟲燈，降低病媒昆蟲密度，同時加強人車流向追蹤，推動豬場QRCode實名制，三管齊下做好防疫。

動保處表示，考量「廚餘養豬」、「人車管制追蹤」、「病媒昆蟲干擾」為防疫弱點，去年10月底開始向養豬農民宣導，在廚餘禁用期間，不能用動物性廚餘餵養及人車管制，惟仍有豬場違規使用，予以重罰，以阻絕疫情透過廚餘、運豬車輛、人員等潛在媒介跨區傳播，並首創提供「藍光捕蚊燈」予畜牧場，除避免日本腦炎等疫病傳染人及動物外，也降低消毒藥劑對環境壓力，以最環保方式讓防疫做到滴水不漏。

新北從去年12月8日起，強化畜牧場生物安全防護網實施，對人員、車輛進出採QRcode實名制，登錄訪客姓名、聯絡電話及職業別等資訊，入場車輛須加註車號，掌握追蹤進入養豬場之人員流動資訊，導入數位化工具取代傳統紙本登錄，落實人員進出管控與足跡紀錄，將列入日後申領農政單位相關補助之必要條件，未落實業者將喪失其申領相關補助之權益，並列為加強稽查對象，動保處提醒畜主應落實配合執行，以確保自身權益。

動保處表示，防疫要透過跨單位合作、動保處提供輔助工具消毒藥水、捕蟲燈、消毒槽、腳踏墊、雨鞋，希望透過多層防疫與環境管理方式，打造一條防疫、衛生、永續保護線，一旦發生疫病疑慮，可迅速進行疫調與風險控管，提升防疫效率，也呼籲畜牧業者，主動配合各項防疫政策，落實場內管理與人員管制，一同守護產業永續發展。

聯合稽查未登記非法養豬場。圖／新北市動保處提供
聯合稽查未登記非法養豬場。圖／新北市動保處提供

非洲豬瘟 廚餘

