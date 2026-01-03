內湖區公所結合科技公司 合作改造公園微氣候最多降溫3℃

內湖區為台北市熱島效應最顯著的地區之一，夏季體感溫度常破攝氏40℃，內湖區公所與崇越科技合作，透過層次植栽、涼氣走廊與「會呼吸的土壤」設計，選擇文德二號與瑞陽公園進行綠化與微型氣候改善，首創「社區小冰塊」預計可使公園及周邊降溫1至3℃。

內湖區公所日前與崇越科技正式簽署合作備忘錄，推動文德二號公園與瑞陽公園智慧綠化與微型氣候改善計畫，結合「智慧科技、生態綠化、企業ESG」三大核心，打造全台北市首創、甚至全國首例的智慧鄰里公園微型氣候示範模式，透過可觀測、可智慧管理、可量化報告的實際成果，開啟公私協力，打造城市降溫與永續轉型。

該計畫由崇越科技率先響應，以認養模式投入設計與建設資源，組成專業團隊整合綠化、生態、減碳、監測與後續維運，導入層次植栽、涼氣走廊與「會呼吸的土壤」設計，形成可實際降溫的綠化模組，同時提升生物多樣性。

內湖區長林秉宗表示，透過小型公園作為「社區小冰塊」的降溫節點，不僅能有效緩解熱島效應，更能與科技產業的ESG行動鏈結，為產官合作共創城市降溫立下里程碑。

崇越集團副董事長及永續長賴杉桂指出，這次與內湖區公所合作，不僅是企業ESG的實踐，更整合集團資源助力社區降溫、為城市減碳，展現企業共創永續城市的新典範。

該計畫策畫人兼計畫主持人、內湖副區長郭素蓉指出，區公所自推動「智慧鄰里公園系列計畫」以來，從智慧便民設施逐步延伸至綠化降溫升級，以「微型氣候改善模組」與「智慧管理模組」為雙主軸，透過喬木、灌木、草被層次植栽與智慧監測系統，使降溫與碳匯成果能夠被量化與驗證。

她說，這不僅是兩座公園的升級，而是可被複製與擴散的智慧鄰里公園模式，從文德二號與瑞陽公園出發，逐步形成小公園降溫核心、街廓綠帶及大湖、碧湖串聯的微型氣候網絡，建立內湖的氣候韌性藍圖。