新北長照人口攀升年收2萬輔具 農曆年前租借暴增原因是這個

新北65歲長者逾80萬人，長照人口逐年攀升，新北市輔具資源中心每年獲贈2萬件輔具，提供身心障礙者、失能者或突發事故者免費租用。輔具資源中心表示，農曆年前輔具租借暴增，較平日多出1.5倍，原因是許多長者出院回家準備過年，免費租借除可減輕經濟負擔，也有助於資源循環再利用。

新北市輔具資源中心主任楊忠一表示，每年所收到2萬件輔具中，約8成堪用，民眾若家中有二手輔具可自行送至中心或中心派員至民眾家中收取，再委託廠商清潔及消毒。此外，許多民間團體也趁年前認購輔具行善，目前接受最多的輔具有病床、氧氣機及輪椅等。

至於租借需求最高且較不足包括輪椅、拐杖輔助器，氧氣機及氣墊床等，租借對象以不具備長照或失能等補助對象及突發事故短期租借為優先。楊忠一舉例，如年輕人突然車禍因未具長照身分僅暫時需要，就可優先租借，長照對象排在後是因政府提供輔具補助，從障別、失能狀態及中低收入戶等提供5成至全部費用補助。

曾有民眾反映租借輔具排隊排很久卻借不到，楊忠一說，一般短期租借幾乎無須排隊，需排隊主要是部分符合長照補助對象，因本身不想購置新輔具要負擔部分差額，如此只能等待，目前新北市每個月租借約300張病床，且廠商親自到府組裝，且無歸還期限「等同贈送」。

楊忠一表示，目前一年平均編列2千萬元處理二手回收輔具，包括委託廠商消毒、配送及更換零件等，但輔具回收價值約有1億多元。針對部分民眾恐因二手輔具懷疑是往生者生前所用而心有芥蒂，楊忠一舉例，回收病床時會將最上層泡棉更新，抽痰器濾網管線也都更換，經過整理輔具都如9成新，不會讓人感到不舒服，反而受歡迎。

楊忠一說，年關將近，許多在安養機構或住院長輩會在出院回家過年，子女們會趁此向輔具資源中心租借輔具，導致農曆年前輔具租借暴增1.5倍。

新北市板橋區張姓民眾表示，父親去年跌倒行動不便，得知可租借輪椅，約兩周就借到，待康復後再還給輔具中心，除省下一筆輪椅費，也讓資源再利用。