聽新聞
0:00 / 0:00
7-ELEVEN那魯灣門市意外爆紅！今出現1亮點 小編：到門口記得再唱1次
新北市烏來的7-ELEVEN那魯灣門市，因金曲歌后A-Lin在台東跨年晚會「東！帶我走」即興哼歌「那魯seven eleven」，一夕爆紅，不少人專程去烏來打卡。7-ELEVEN臉書粉專今天PO出門市照片，已將歌詞製作成橫幅廣告，貼在門市明顯處，「到門口記得再唱一次，那魯灣7-ELEVEN」。
⭐2025總回顧
台東跨年晚會「東！帶我走」獲封全國最強跨年晚會，A-Lin哼唱「那魯one、那魯two、那魯three⋯那魯seven eleven」，引起超商龍頭7-ELEVEN注意。
7-ELEVEN粉專今天發文，為那魯灣門市宣傳，「泡湯前補給、逛老街充電，咖啡、飲料、零食全都有，來烏來，這一站一定要唱、要拍、要打卡，到門口記得再唱一次那魯灣7-ELEVEN」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言