7-ELEVEN那魯灣門市意外爆紅！今出現1亮點 小編：到門口記得再唱1次

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
7-ELEVEN那魯灣門市成為知名打卡點，門市貼出A-Lin唱的「那魯seven eleven」歌詞。圖／取自7-ELEVEN臉書粉專
7-ELEVEN那魯灣門市成為知名打卡點，門市貼出A-Lin唱的「那魯seven eleven」歌詞。圖／取自7-ELEVEN臉書粉專

新北市烏來的7-ELEVEN那魯灣門市，因金曲歌后A-Lin在台東跨年晚會「東！帶我走」即興哼歌「那魯seven eleven」，一夕爆紅，不少人專程去烏來打卡。7-ELEVEN臉書粉專今天PO出門市照片，已將歌詞製作成橫幅廣告，貼在門市明顯處，「到門口記得再唱一次，那魯灣7-ELEVEN」。

台東跨年晚會「東！帶我走」獲封全國最強跨年晚會，A-Lin哼唱「那魯one、那魯two、那魯three⋯那魯seven eleven」，引起超商龍頭7-ELEVEN注意。

7-ELEVEN粉專今天發文，為那魯灣門市宣傳，「泡湯前補給、逛老街充電，咖啡、飲料、零食全都有，來烏來，這一站一定要唱、要拍、要打卡，到門口記得再唱一次那魯灣7-ELEVEN」。

跨年晚會 烏來 A-Lin 7-Eleven

