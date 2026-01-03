7-ELEVEN那魯灣門市意外爆紅！今出現1亮點 小編：到門口記得再唱1次

新北市烏來的7-ELEVEN那魯灣門市，因金曲歌后A-Lin在台東跨年晚會「東！帶我走」即興哼歌「那魯seven eleven」，一夕爆紅，不少人專程去烏來打卡。7-ELEVEN臉書粉專今天PO出門市照片，已將歌詞製作成橫幅廣告，貼在門市明顯處，「到門口記得再唱一次，那魯灣7-ELEVEN」。

台東跨年晚會「東！帶我走」獲封全國最強跨年晚會，A-Lin哼唱「那魯one、那魯two、那魯three⋯那魯seven eleven」，引起超商龍頭7-ELEVEN注意。

7-ELEVEN粉專今天發文，為那魯灣門市宣傳，「泡湯前補給、逛老街充電，咖啡、飲料、零食全都有，來烏來，這一站一定要唱、要拍、要打卡，到門口記得再唱一次那魯灣7-ELEVEN」。