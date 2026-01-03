大巨蛋門票兌換折抵券 北市議員憂振興經濟成效：店家參與度不足

台北市配合「大巨蛋經濟」去年結合台北大巨蛋商圈發折抵券，例如用賽事門票即可兌換百元折抵券，但議員指出，折抵券成效有限，不僅大巨蛋周邊店家參與度不足，鄰近行政區店家還被排除在外，如何創造經濟效益？北市商業處指出，將實地走訪積極邀店家加入。

議員張文潔指出，113年市府辦理6場大巨蛋結合商圈的折抵券活動，其中前5場以「大巨蛋 HOME RUN 遊東區」為名，特約店家高度集中於大安區；去年將活動名稱改為「大巨蛋 HOME RUN 遊台北」辦理3場活動，但2年的派發率，始終7.5%到10.5%間。

另外，市府自行統計的「營業額成長率」與「來客數成長率」，除世界棒球經典賽資格賽勉強超過7% 外，其餘活動對商圈與夜市的成長表現皆低於7%，與振興經濟的政策目標有落差。

張文潔說，問題不在名稱是遊東區或遊台北，在於制度設計是否貼近實際人流與消費行為，很多民眾反映大巨蛋周邊店家沒有參與活動、不願收取抵用券，想要消費都碰壁，更有松山、南港區店家陳情因為離大巨蛋太遠，而被市府拒參與抵用券串聯。

另外，陳怡君也建議，除了振興商圈，市府也要幫忙小攤商，有些店家說生意很好，但有些人小店家、小攤商卻說沒生意，市府的相關配套，支付方式應該要更多元，應思考如何照顧小店家。

北市商業處指出，去年結合棒球經典賽資格賽、中職開幕賽及中華職棒明星賽等派券活動，3檔活動之特約店家、消費者平均滿意度達96%、營業額及來客數成長率也達6%以上。

另外，參與的店家數，去年第三檔活動參與之商圈店家，位於東區商圈共120家，非東區商圈共121家；另本北市的夜市攤商，也計有336攤響應活動。

商業處表示，今年將以去年度既有特約店家清冊逾570家作為基礎，持續擴大募集；針對參與店家較少的周邊行政區，將加強開發，實地走訪，積極邀請加入特約體系，提升整體參與廣度及活動曝光率。

另外，今年活動規畫擴大至小巨蛋、北流及北藝等場館，擇選話題性高的活動辦理6場派券串聯活動；北市觀傳局也表示，會鼓勵旅宿業者推出優惠方案，並整合各局處資源共同行銷。