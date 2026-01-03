快訊

寒流冰雪奇緣！負1.2 ℃「武陵農場」藤花園化身冰晶宮超美

近年勞退基金收益驚人 愈來愈多人「捨不得一次領」

古天樂驚傳病倒！宣傳「尋秦記」操到送醫　同劇女星也喊累

新北改善道路巷口瓶頸再添6處成果 通行不用再繞路

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
板橋區四維路至大漢街的瓶頸打通過程艱辛，歷經數十次溝通協調，終於在114年6月順利推動。圖為改善後狀況。圖／新北市新工處提供
板橋區四維路至大漢街的瓶頸打通過程艱辛，歷經數十次溝通協調，終於在114年6月順利推動。圖為改善後狀況。圖／新北市新工處提供

新北持續推動「瓶頸打通計畫」，針對市區道路及巷弄路口改善，2025年再添6處改善成果，新工處統計截至目前，已累計完成138件瓶頸道路改善，總長度約2.28公里，打通之後居民可以不再繞道而行、節省通行時間，提升道路服務品質、交通及救災安全。

⭐2025總回顧

新工處從2013年起推動瓶頸打通專案，今年完成汐止區康寧街474巷、新莊區瓊泰路至豐年街124巷20弄、五股區民義路一段187號旁計畫道路、板橋區中正路183巷、土城區中央路四段165巷至中央路四段125巷25號，以及板橋區四維路至大漢街等6處。

新工處指出，板橋區四維路至大漢街道路瓶頸打通案尤為特別，該路段鄰近重劃區，可串連新舊市區、通行需求高，原屬住宅區建案法定空地，後經都市計畫通盤檢討中變更為道路用地，因長期作為社區停車空間使用，已有既定用途且涉及地主人數眾多，用地取得與協調過程相當艱辛。

市府2021年啟動改善評估，期間多次辦理現場會勘與方案研議，歷經數十次溝通協調，市府團隊秉持耐心傾聽、誠意溝通的態度，終於在2025年6月獲得地主一致同意讓售土地，使工程得以順利推動。

工務局長馮兆麟表示，早期地方多為聚落型態，先有通行使用的道路，後續才逐步畫設都市計畫，並在都市發展過程中陸續適用建築法規。早期道路未符合現行都市計畫道路寬度，且部分土地權屬為私人所有，進而形成瓶頸路段，造成交通視距不足或人車爭道。

馮兆麟強調，道路瓶頸打通後，不僅有效提升人本環境用路安全及行車順暢度，也有助於強化區域交通動線，對地方發展具有正面助益。市府將持續推動，逐步排除影響通行的道路節點，打造更順暢、更友善的交通環境。

板橋區四維路至大漢街的瓶頸打通過程艱辛，歷經數十次溝通協調，終於在114年6月順利推動。圖為改善前狀況。圖／新北市新工處提供
板橋區四維路至大漢街的瓶頸打通過程艱辛，歷經數十次溝通協調，終於在114年6月順利推動。圖為改善前狀況。圖／新北市新工處提供

都市計畫 溝通 重劃區

延伸閱讀

東部海域7.0強震 新北啟動巡檢 平溪今午後單向通車

新北工務局「建設向前行」 基礎建設、重大工程並進

淡水大停水損害求償2334件 不排除從估驗款去賠

板橋氣爆炸波及民宅！業者全額負擔鑑定費 市府啟動強化稽查

相關新聞

上海「梅奔中心」包廂營收分潤全公開 台北大巨蛋被酸：國家機密

台北市議會教育委員會日前審查體育局預算，決議要求台北大巨蛋包廂費用，訂定公開透明的收費及分潤機制。議員指出，這次雙城論壇...

新北改善道路巷口瓶頸再添6處成果 通行不用再繞路

新北持續推動「瓶頸打通計畫」，針對市區道路及巷弄路口改善，2025年再添6處改善成果，新工處統計截至目前，已累計完成13...

機車族注意！捷運汐東線施工 內溝溪水門旁防汛道路要封閉了

捷運汐止東湖線去年3月動工，目前進度約二成六，新北捷運局表示，由於「捷運汐止東湖線要徑工程」要將汐止吉林街道路從8公尺路...

新車被電纜線打到 駕駛隔天牽車崩潰了…台電遭控「踢皮球」道歉允賠償

新北市一名新車車主將車停在三芝區中山路二段電線桿旁，一覺醒來發現車子被台電故障的電纜線打到，他在臉書爆料公社指控整輛車車...

率六都之先 新北長照處掛牌 量身打造照服計畫

屏東縣、新竹縣和苗栗等縣市近年紛紛成立長期照顧處，專責長照服務，新北市高齡長照處昨天也掛牌成立，成為六都中第一個長照專責...

廣角鏡／「悠遊付」掃碼乘車 送回饋金

今天起一支手機就可搭雙北捷運與公車，民眾只要開啟手機悠遊付「乘車碼」，掃描QR Code即可輕鬆搭乘，悠遊卡公司指出，今...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。