率六都之先 新北長照處掛牌 量身打造照服計畫

屏東縣、新竹縣和苗栗等縣市近年紛紛成立長期照顧處，專責長照服務，新北市高齡長照處昨天也掛牌成立，成為六都中第一個長照專責機關。市長侯友宜表示，有專責局處統籌的「一條龍服務」，讓民眾免於奔波；民團也認為，權責集中，對安置弱勢族群而言，照顧更加全面。

長照需求愈來愈大，市長侯友宜說，16年前到新北服務時，當時65歲以上人口約34萬人，今年已超過80萬人，且每年增加4萬人，高齡人口增加非常快；今年目標加速推動「銀新未來城」，規畫500戶只租不售的友善住宅，另有200床住宿式長照機構及設置日間照顧中心，希望今年啟動招商，讓他卸任前沒有遺憾。

高齡長照處長林惠萍說，長照處強化服務整合，將有照顧管理專員評估個案失能等級，量身打造照顧服務計畫，包括餐食、運動、甚至營養評估及洗澡等，還有交通協助、就醫接送，一條龍服務讓民眾無須在不同機關奔波。

另因應失智人口年輕化，林惠萍說，年輕失智個案通常是家庭經濟支柱，今年將與勞工局合作，第一季目標希望能徵求5至10家公司提供工作機會，讓年輕失智者有機會重回職場。

新竹縣今年元旦也成立高齡長照處，新竹縣長照服務協會理事長謝煒峰表示，最大改變在於窗口單一、權責明確，有助提升服務效率。下階段結合新竹的科技產業優勢，將AI與智慧科技導入長照領域，智慧照顧若要普及，需要主管機關大力支持。

苗栗縣府長期照護處預計3月1日掛牌成立。縣府強調可增加復健師、職能治療師員額，加強長照機構的照顧量能。

屏東縣人口老化嚴重，縣府2023年3月1日率全國之先，成立一級單位長期照護處，不僅單一窗口執行政策明確，也推出許多創新服務；像疑似失智者確診檢查加值服務方案，安排綠色通道、就診補助及交通接送，使確診率明顯提升。也成立「失智照護教研中心」，在原鄉設立「原民長照研發中心」，另創新「無圍籬社區共融日照模式」，將日照中心的照顧空間延伸到社區。

長照處副處長田禮芳表示，未來長照3.0，出院即可順利使用長照服務，並強化日間照顧中心、住宿機構的長輩自立生活復能，擴大智慧輔具導入居家運用、試辦互助家庭喘息等，希望更貼近長照家庭需求。