新車被電纜線打到 駕駛見車身崩潰了…台電遭控「踢皮球」道歉允賠償

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
新北市一名新車車主將車停在三芝區中山路二段路旁電線桿旁面目全非。圖／取自臉書爆料公社
新北市一名新車車主將車停在三芝區中山路二段路旁電線桿旁面目全非。圖／取自臉書爆料公社

新北市一名新車車主將車停在三芝區中山路二段電線桿旁，一覺醒來發現車子被台電故障的電纜線打到，他在臉書爆料公社指控整輛車車身都是燒熔痕跡，全車幾乎每個位置、漆面都有燒到，台電卻踢皮球置之不理。台電今晚聲明表示歉意，允盡速啟動後續協商賠償，並加強設備巡檢與維護。

這名車主說，去年5月時將車停在三芝區路邊，一覺醒來早上去牽車，發現台電的電纜直接斷在車旁邊，整輛車玻璃都有被燒到的痕跡，全車幾乎每一個位置、漆面都面目全非，當下很傻眼與難過。他打給新車業務後報警、拍照，也打給台電處理。

但車主指控，台電人員一再說「會調查看看」、「我們會再回覆您」、「這個需要走程序。」直到今天，完全沒人正面回應會不會賠償、也沒人跟他聯絡過要怎麼處理，只跟他有幾千元的「扣打」，要多的賠償話請上去告，「好像只要不是人命就可以裝沒看到」，讓他很難過也很憤怒，他辛苦存錢買的新車停在路邊被公共設施砸壞沒人要理。

車主不滿說，今天如果有人站在那個位置，會不會發生更嚴重的事情，電纜掉下來代表台電的維護有問題，誰能保證明天不會是下一個？原廠估價全車烤漆與玻璃更換，還有隔熱紙重貼，估15到16萬，他不是真的要請台電處理這個費用，但台電只願意賠幾千元，市井小民只能自己吞嗎？

台電基隆區營業處今晚說明，經查該案發生在去年5月18日，為高壓線外皮塑膠熔化滴下燒傷車輛烤漆所致，金山巡修班當時即接獲民眾通報，並請對方提供車輛受損相關資料，以利後續釐清責任及辦理賠償程序。

台電說，若因設備異常造成民眾財物損失，台電一向秉持負責態度，依事實與相關證據依規定辦理。對於本案雙方後續未能保持聯繫，造成民眾誤解與不滿，台電深表歉意。目前已主動重新聯繫當事人，請車主提供相關受損證明文件，以利盡速啟動後續釐清及協商賠償作業。台電將加強設備巡檢與維護，減少類似事件發生。

台電 車主 爆料公社

相關新聞

工廠犬沒管理恐成遊蕩犬 新北查4區1.1萬間工廠「三合一政策」達95%

為掌握新北市遊蕩犬現況及工廠飼養管理情形，新北市動保處於去年2月至6月調查「2025年新北市遊蕩犬熱區及工廠飼養犬隻數量...

新車停電線旁電線斷燒熔面目全非控「踢皮球」 台電道歉允賠償

新北市一名新車車主將車停在三芝區中山路二段電線桿旁，一覺醒來發現車子被台電故障的電纜線打到，他在臉書爆料公社指控整輛車車...

山陀兒風災後金山農田取水不易 議員會勘要改善

去年的山陀兒風災後，金山區三和橋附近的農田用水取水口時常有阻塞的情形，導致下游的農田取水困難，為此當地的里長與農民就向市議員張錦豪反應，希望能夠協助改善。在接獲里長反應後，市議員張錦豪也邀集相關單位前往會勘，商討改善辦法。

雨天限定共餐模式 萬里區崁腳里長暖心為長輩送餐

萬里區崁腳里有關懷據點，不過因為崁腳里位處山區，長輩們都分散居住，每週兩天的共餐若是碰上下雨天長輩不方便出門，里長就會換個方式共餐，與志工一起起大早備料，趕在中午之前把餐食煮好，打包成便當餐盒，隨後再一家一家送餐，成為一種另類的老人共餐，相當特別又溫暖。

瑞芳區吉安里共餐日 一堂課、一頓飯串起社區的溫暖力量

每到共餐日，瑞芳區吉安里總是特別熱鬧。社區透過律動課程、共餐與送餐服務，為長輩打造充滿陪伴與關懷的一天。長輩在音樂中活動筋骨，在餐桌上分享生活點滴，獨居或行動不便者也能收到熱騰騰的餐點與問候。志工們分工合作，用一堂課、一頓飯，凝聚社區情感，讓吉安里成為充滿溫度與支持的溫暖家園。

花器主題展現柴燒之美 北海岸藝術家聯展淡水登場

為了要讓更多人能夠看到在地藝術家的陶藝作品，以及柴燒自然產出的藝術之美，淡水文化基金會在淡水文化園區殼牌倉庫的Ｃ棟藝文展演中心，舉辦2026陶茶古韻—北海岸藝術家聯展，策展人表示，這次的年度展出以『花器』為主題，希望從更貼近生活的角度出發，展示淡水北海岸地方人文歷史多年淬鍊和醞釀出風韻的質地，也呈現出淡水北海岸地區眾多陶器與茶藝創作和愛好者群聚的藝術景觀。

