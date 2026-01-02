新車被電纜線打到 駕駛見車身崩潰了…台電遭控「踢皮球」道歉允賠償

新北市一名新車車主將車停在三芝區中山路二段電線桿旁，一覺醒來發現車子被台電故障的電纜線打到，他在臉書爆料公社指控整輛車車身都是燒熔痕跡，全車幾乎每個位置、漆面都有燒到，台電卻踢皮球置之不理。台電今晚聲明表示歉意，允盡速啟動後續協商賠償，並加強設備巡檢與維護。

這名車主說，去年5月時將車停在三芝區路邊，一覺醒來早上去牽車，發現台電的電纜直接斷在車旁邊，整輛車玻璃都有被燒到的痕跡，全車幾乎每一個位置、漆面都面目全非，當下很傻眼與難過。他打給新車業務後報警、拍照，也打給台電處理。

但車主指控，台電人員一再說「會調查看看」、「我們會再回覆您」、「這個需要走程序。」直到今天，完全沒人正面回應會不會賠償、也沒人跟他聯絡過要怎麼處理，只跟他有幾千元的「扣打」，要多的賠償話請上去告，「好像只要不是人命就可以裝沒看到」，讓他很難過也很憤怒，他辛苦存錢買的新車停在路邊被公共設施砸壞沒人要理。

車主不滿說，今天如果有人站在那個位置，會不會發生更嚴重的事情，電纜掉下來代表台電的維護有問題，誰能保證明天不會是下一個？原廠估價全車烤漆與玻璃更換，還有隔熱紙重貼，估15到16萬，他不是真的要請台電處理這個費用，但台電只願意賠幾千元，市井小民只能自己吞嗎？

台電基隆區營業處今晚說明，經查該案發生在去年5月18日，為高壓線外皮塑膠熔化滴下燒傷車輛烤漆所致，金山巡修班當時即接獲民眾通報，並請對方提供車輛受損相關資料，以利後續釐清責任及辦理賠償程序。