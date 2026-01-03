聽新聞
新年第一個工作日 蔣萬安回「起家厝」
台北市長蔣萬安2026年第一個工作日，安排行程是在中山區辦「市長與里長有約」座談會，蔣萬安指出，會選中山區「因為這是我的起家厝啦」，仍不忘初衷。里長們也當場陳情，希望鄰里公園重回公園處管理，蔣萬安當場承諾協調。
蔣萬安立委時期的選區位於中山區，他昨說，算一算跟各位里長認識剛好是2015年，一下子10年過去了，「地方的事都是里長教我的」，非常感念中山區的里長，未來一定繼續和所有里長站在一起打拚。
復華里長黃展輝當場反映，北市鄰里公園移交給區公所管理是慘痛教訓，之前颱風來襲，有些樹倒要扶正或剷除，區公所沒有專業人員，就便宜行事委外處理，結果廠商把樹通通砍掉，且委外清潔後，都馬馬虎虎掃一掃就算了，還是得靠志工團和環保局協助。
蔣萬安表示，鄰里公園的業務，早期也是在區公所，後來移到公園處，又移回區公所，平均每10年會一次移轉，早年也有里長反應「公園處反應沒那麼快，要移到區公所」各有不同意見，現在回到區公所，未來對區公所針對鄰里公園的經費預算，市府已增加7300多萬元。
蔣萬安也說，確實有些里內綠地面積範圍很廣，區公所管理會相對困難，會請區公所和公園處協調，如何畫分，不只針對中山區，全市要有一個標準，會盡快處理，再跟里長回覆。
