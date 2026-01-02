工廠犬沒管理恐成遊蕩犬 新北查4區1.1萬間工廠「三合一政策」達95%

為掌握新北市遊蕩犬現況及工廠飼養管理情形，新北市動保處於去年2月至6月調查「2025年新北市遊蕩犬熱區及工廠飼養犬隻數量」。其中，三重、中和、新莊及樹林調查，約有1.1萬間工廠，共469隻工廠犬，完成寵物登記、絕育與狂犬病疫苗接種達95%。

此調查分成兩部分，針對林口、淡水、新店、汐止及泰山等五個人犬衝突熱區，啟動遊蕩犬調查與里長民意訪查；以及對於三重、中和、新莊及樹林等工廠密集區域的工廠飼養犬，開始「三合一」調查。

動保處表示，為精進遊蕩犬管理，掌握遊蕩犬的數量、分佈與潛在風險，今年選擇在林口、淡水、新店、汐止及泰山5個行政區，共195個里調查，盤點當地遊蕩犬數量、絕育比例等等，並透過里長問卷訪查，蒐集民眾對犬隻管理政策的意見。

調查成果顯示，部分地區仍需持續加強遊蕩犬管理，動保處將繼續結合民間與地方力量，與相信動物協會合作協助捕捉遊蕩犬貓絕育，並與各里里長在社區及偏鄉共同辦理絕育活動，以多元合作方式持續提升犬貓管理效能。

工廠犬的管理也是本次調查重點，許多工廠為了安全防護或驅趕其他動物，飼養犬隻當警衛犬，但犬隻可能因繁殖問題或管理不善而成為遊蕩犬。因此，今年選定新北市工廠數最多的四區，三重、中和、新莊及樹林調查，約有1萬1000間工廠。

動保處透過本次調查盤點工廠犬隻的「三合一」，寵物登記、絕育與狂犬病疫苗接種情況，結果顯示四區共計469隻工廠犬，其「三合一」覆蓋率達95%以上。未來可重新配置資源，以提升整體政策成效與執行力。

動保處提醒，犬隻沒有寵物登記可開罰3000元至1萬5000元；未絕育可罰5萬至25萬元；未施打狂犬病疫苗可罰3萬至15萬元。