新北查核室內棒球場 消保官：預先免責條款違規

中央社／ 新北2日電
國內棒球熱潮持續，室內棒球練習場成民眾熱門去處。新北市法制局2日指出，市府消費者保護官2025年11月前往查核新北6家業者，稽查項目包含是否投保公共意外責任險、定型化契約條款及消防安全設備等，為消費者把關。圖／中央社（新北市消保官提供）

新北市查核轄內6家室內棒球練習場，有2家業者在定型化契約中記載「不負相關醫療賠償責任」等字句，消保官表示此類預先免責條款違反消費者保護法規定，將由體育局輔導改正。

台灣在12強棒球賽奪冠以及經典賽即將到來，持續推升國內棒球熱潮，室內棒球練習場成為球迷熱門去處。新北市法制局發布新聞稿，市府消費者保護官去年11月查核新北6家業者，項目包含是否投保公共意外責任險、定型化契約條款及消防安全設備等。

公共意外責任險方面，業者需依新北市規定，最低投保金額為每一人身體傷亡新台幣600萬元、每一事故身體傷亡為1500萬元、每一事故財產損失300萬元，以及保險期間總保險金額為3800萬元的保額投保。有3家業者符合保額規定，另3家業者經體育局輔導後已完成改善。

在定型化契約中，有2家業者記載免責條款如「本場館僅提供場地供消費者使用，不負相關醫療賠償責任」、「若因違規導致意外傷害，本館不負任何法律責任」，違反消費者保護法第10-1條規定「企業經營者對消費者或第三人的損害賠償責任，不得預先約定限制或免除」，將由體育局輔導改正。

有鑒於日前全真瑜珈倒閉事件，這次也查核業者是否有預收課程費用及儲值費用，經查5業者多為單次現場收費或線上單次付費，僅1家業者預收儲值費用，已請體育局輔導業者依「商品（服務）禮券定型化契約」規定進行改善。消防安全設備部分，6業者全部合規。

消保官提醒，室內棒球可能有被球打傷及球棒甩出受傷風險，業者應主動加強場地安全標示，並提高公共意外責任險保額，除可以提供消費者及業者雙方保障外，當面臨消費者主張場地欠缺安全性而請求損害賠償時，也能降低財務壓力造成倒閉。

