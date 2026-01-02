全國最高榮譽肯定 淡水區正德里關懷據點榮獲金點獎

為表揚績優社區照顧關懷據點深耕成果及典範貢獻，衛生福利部盛大舉行第十一屆「114年社區金點獎」頒獎典禮，作為全台社區服務最高榮譽的獎項，其中新北市淡水區正德里照顧關懷據點榮獲「金點之星獎」，展現淡水區推動老人福利的亮眼成果。

由於一年一度的金點獎各縣市政府競爭的非常激烈，新北市今年共有6項入圍，充分展現實力，入圍即是代表高度肯定，最後有2個據點榮獲金點之星團體獎和1個金點英雄個人獎，非常難得。正德里長黃俊雄表示，正德里據點從柑仔店出發，運用高達135位的龐大志工團，透過賦能培訓，轉為專業講師無償回饋社區，打造社區完善的照顧服務網路。

正德里長黃俊雄說，正德里採取「教學、陪跑」模式，協助淡水地區成立超過20個據點，在里內每天都有許多針對長者的服務課程，包括了健康，趣味等等，並且與淡水馬偕醫院結合，首創「醫社協作」模式，由志工擔任就醫陪伴，同時透過長輩聯絡簿與鑰匙代管的緊急救援機制，織起讓家屬安心的防護網。透過所有夥伴的努力，讓全國見證了新北市據點多元的服務，打造出充滿溫暖的社區，讓新北成為長者宜居、友善的城市。