花器主題展現柴燒之美 北海岸藝術家聯展淡水登場

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
北海岸藝術家聯展以『花器』為主題，展示淡水北海岸地方人文歷史多年淬鍊和醞釀出風韻的質地。 圖／紅樹林有線電視提供
為了要讓更多人能夠看到在地藝術家的陶藝作品，以及柴燒自然產出的藝術之美，淡水文化基金會在淡水文化園區殼牌倉庫的Ｃ棟藝文展演中心，舉辦2026陶茶古韻—北海岸藝術家聯展，策展人表示，這次的年度展出以『花器』為主題，希望從更貼近生活的角度出發，展示淡水北海岸地方人文歷史多年淬鍊和醞釀出風韻的質地，也呈現出淡水北海岸地區眾多陶器與茶藝創作和愛好者群聚的藝術景觀。

策展人曾俊豪說明，這次邀集李昔鋐、李寬池、林育生、許俊翔等等，共計20位資深與新世代創作者，展出各具特色的柴燒與彩繪陶器作品。並且在元月17日舉辦藝術品拍賣會，期待成為一個盛大的藝文活動，更是一種藝術推廣的方式。

藝術家表示，希望觀眾不只是來「看展覽」，而是真正地參與其中，除此之外，持續多年的拍賣活動也在1月17日下午舉辦，許多的藝術品將回饋給參加的民眾，相當難得，期待透過藝文活動、藝術品拍賣會的方式，讓更多人有機會真正擁有藝術品，把藝術品帶回家，為生活添增專屬於自己的美學。未來也希望持續支持北海岸的藝術家，同時走進更多在地民眾的生活，讓藝術不只存在於展場中，也慢慢走入大家的日常，陪伴生活中的每一天。

淡水 藝術品 藝術家

