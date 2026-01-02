快訊

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
共餐不只是福利服務，更是凝聚社區情感的平台。 圖／觀天下有線電視提供
每到共餐日，瑞芳區吉安里總是特別熱鬧。社區透過律動課程、共餐與送餐服務，為長輩打造充滿陪伴與關懷的一天。長輩在音樂中活動筋骨，在餐桌上分享生活點滴，獨居或行動不便者也能收到熱騰騰的餐點與問候。志工們分工合作，用一堂課、一頓飯，凝聚社區情感，讓吉安里成為充滿溫度與支持的溫暖家園。

「來這裡運動，身體會比較輕鬆，心情也比較好。」82歲的里民林阿嬤笑著說，她幾乎每週都不缺席，「在家一個人很少動，來這裡有人陪、有音樂，就會想跟著動一動。」

律動課程結束前，活動中心旁的廚房早已忙碌起來。志工們分工合作，洗菜、切菜、炒菜、試味道，每一個步驟都不馬虎。雖然不是專業廚師，但大家用最簡單、實在的食材，為長輩們準備一頓熱騰騰的午餐。

「我們希望大家吃得安心，也吃得開心。」擔任共餐志工已超過十年的吳林麗霞表示，每週準備飯菜雖然辛苦，但看到長輩吃得津津有味、聊天說笑，就覺得一切都值得，「這不只是煮飯，而是一種陪伴。」

中午時分，餐點陸續上桌，活動中心裡一桌桌坐滿人。對許多長輩而言，這一餐不只是填飽肚子，更是重要的社交時光。「自己在家吃飯很冷清，隨便吃一點就算了。」70多歲的陳伯伯說，「來這裡有人一起吃，飯都會多吃幾口，話也聊得比較多。」

然而，並非所有長輩都有辦法親自到活動中心。為了照顧行動不便、獨居或弱勢的居民，吉安里同時提供送餐服務。志工們不論晴雨，騎著機車，將熱騰騰的餐盒送到住戶家門口。

負責送餐的志工呂文德表示，送的不只是餐點，也是一份關心，有時候會多問一句「今天還好嗎？」，看到長輩點頭、笑一下，我們心裡也會很踏實。

吉安里共餐服務從最初的幾張桌子、十多位長輩開始，逐步發展成社區最重要的定期活動之一。有人負責運動課程，有人準備餐點，有人協助現場，有人投入送餐，每一個角色，都是讓社區持續運作的重要力量。

吉安里長謝永昌表示，共餐不只是福利服務，更是凝聚社區情感的平台，「一堂課、一頓飯、一次關心，慢慢累積起來，就讓整個社區更有溫度。」

在吉安里，每週三不只是共餐日，更是陪伴的日子。因為有人願意付出時間與心力，也有人願意走出家門、彼此分享，讓這座小小的山城，持續散發溫暖而堅定的力量。

相關新聞

超過80萬長者的新北市率六都之先 高齡長照處今正式揭牌

新北市65歲以上長者逾80萬人，位居全國之冠，超高齡社會醫療與照顧需求日益提升，新北市率六都之先成立的「高齡長期照顧處」...

工廠犬沒管理恐成遊蕩犬 新北查4區1.1萬間工廠「三合一政策」達95%

為掌握新北市遊蕩犬現況及工廠飼養管理情形，新北市動保處於去年2月至6月調查「2025年新北市遊蕩犬熱區及工廠飼養犬隻數量...

山陀兒風災後金山農田取水不易 議員會勘要改善

去年的山陀兒風災後，金山區三和橋附近的農田用水取水口時常有阻塞的情形，導致下游的農田取水困難，為此當地的里長與農民就向市議員張錦豪反應，希望能夠協助改善。在接獲里長反應後，市議員張錦豪也邀集相關單位前往會勘，商討改善辦法。

雨天限定共餐模式 萬里區崁腳里長暖心為長輩送餐

萬里區崁腳里有關懷據點，不過因為崁腳里位處山區，長輩們都分散居住，每週兩天的共餐若是碰上下雨天長輩不方便出門，里長就會換個方式共餐，與志工一起起大早備料，趕在中午之前把餐食煮好，打包成便當餐盒，隨後再一家一家送餐，成為一種另類的老人共餐，相當特別又溫暖。

瑞芳區吉安里共餐日 一堂課、一頓飯串起社區的溫暖力量

花器主題展現柴燒之美 北海岸藝術家聯展淡水登場

為了要讓更多人能夠看到在地藝術家的陶藝作品，以及柴燒自然產出的藝術之美，淡水文化基金會在淡水文化園區殼牌倉庫的Ｃ棟藝文展演中心，舉辦2026陶茶古韻—北海岸藝術家聯展，策展人表示，這次的年度展出以『花器』為主題，希望從更貼近生活的角度出發，展示淡水北海岸地方人文歷史多年淬鍊和醞釀出風韻的質地，也呈現出淡水北海岸地區眾多陶器與茶藝創作和愛好者群聚的藝術景觀。

