瑞芳區吉安里共餐日 一堂課、一頓飯串起社區的溫暖力量

觀天下 記者陳郁薇／瑞芳報導

每到共餐日，瑞芳區吉安里總是特別熱鬧。社區透過律動課程、共餐與送餐服務，為長輩打造充滿陪伴與關懷的一天。長輩在音樂中活動筋骨，在餐桌上分享生活點滴，獨居或行動不便者也能收到熱騰騰的餐點與問候。志工們分工合作，用一堂課、一頓飯，凝聚社區情感，讓吉安里成為充滿溫度與支持的溫暖家園。

「來這裡運動，身體會比較輕鬆，心情也比較好。」82歲的里民林阿嬤笑著說，她幾乎每週都不缺席，「在家一個人很少動，來這裡有人陪、有音樂，就會想跟著動一動。」

律動課程結束前，活動中心旁的廚房早已忙碌起來。志工們分工合作，洗菜、切菜、炒菜、試味道，每一個步驟都不馬虎。雖然不是專業廚師，但大家用最簡單、實在的食材，為長輩們準備一頓熱騰騰的午餐。

「我們希望大家吃得安心，也吃得開心。」擔任共餐志工已超過十年的吳林麗霞表示，每週準備飯菜雖然辛苦，但看到長輩吃得津津有味、聊天說笑，就覺得一切都值得，「這不只是煮飯，而是一種陪伴。」

中午時分，餐點陸續上桌，活動中心裡一桌桌坐滿人。對許多長輩而言，這一餐不只是填飽肚子，更是重要的社交時光。「自己在家吃飯很冷清，隨便吃一點就算了。」70多歲的陳伯伯說，「來這裡有人一起吃，飯都會多吃幾口，話也聊得比較多。」

然而，並非所有長輩都有辦法親自到活動中心。為了照顧行動不便、獨居或弱勢的居民，吉安里同時提供送餐服務。志工們不論晴雨，騎著機車，將熱騰騰的餐盒送到住戶家門口。

負責送餐的志工呂文德表示，送的不只是餐點，也是一份關心，有時候會多問一句「今天還好嗎？」，看到長輩點頭、笑一下，我們心裡也會很踏實。

吉安里共餐服務從最初的幾張桌子、十多位長輩開始，逐步發展成社區最重要的定期活動之一。有人負責運動課程，有人準備餐點，有人協助現場，有人投入送餐，每一個角色，都是讓社區持續運作的重要力量。

吉安里長謝永昌表示，共餐不只是福利服務，更是凝聚社區情感的平台，「一堂課、一頓飯、一次關心，慢慢累積起來，就讓整個社區更有溫度。」

在吉安里，每週三不只是共餐日，更是陪伴的日子。因為有人願意付出時間與心力，也有人願意走出家門、彼此分享，讓這座小小的山城，持續散發溫暖而堅定的力量。